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استخدام تقنية SSO2.. إنجاز طبي جديد بمدينة الملك سعود الطبية

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
أ أ
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سجلت مدينة الملك سعود الطبية , ممثلة بمركز صحة القلب , إنجازًا طبيًا جديدًا باستخدامها تقنية SSO2 (أوكسجين عالي التركيز) وذلك لمريض يعاني من أزمة قلبية حادة في الشريان الأيسر الأمامي، وذلك لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.اضافة اعلان

مدينة الملك سعود الطبية

 وأوضحت المدينة الطبية بأن هذه التقنية تعمل على حماية خلايا عضلة القلب من التلف بعد الأزمة القلبية الحادة، ومثبتة علميًا ومعترف بها من قِبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأيضًا الأمريكية.
 وأشارت إلى أن المريض بصحة جيدة وسيغادر المدينة قريبًا بإذن الله.

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