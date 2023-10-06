فهد الطبية: إعادة الحركة والمشي لشاب بهذه التقنية (فيديو)

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تمكن فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية من إعادة الحركة والمشي لشاب ثلاثيني.
وعانى الشاب من انزلاق غضروفي وتضيق في ثلاث فقرات في الظهر.
وأجرى المركز الوطني للعلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية، العملية الجراحية له باستخدام تقنية المنظار.
أول عمليات بتقنية المنظاروقال استشاري طب المخ والأعصاب بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور ضاوي العتيبي: "الحمد لله، بفضل دعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي تطورنا كثيرًا في عمليات العمود الفقري بمدينة الملك فهد الطبية".
وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "بدأنا من هذا العام، أول عمليات بتقنية المنظار للعمود الفقري، تكللت جميعها بالنجاح".
حالة الشاب وأشار إلى أن الحالة الأخيرة كانت لشاب يعاني من انزلاق غضروفي على مستويين، يصلحبه تضيق في القناة العصبية، مما أدى إلى معاناته من آلام شديدة تنتقل إلى أسفل القدمين، وخدر شديد جدًا أثناء الوقوف، مما تركه لايمشي سوى لخطوات بسيطة".
استشاري طب المخ والأعصاب بـ #مدينة_الملك_فهد_الطبية د. ضاوي العتيبي: إعادة المشي لشاب ثلاثيني، يعاني من انزلاق عضروفي شديد وتضيق في 3 فقرات بتقنية المنظار#مدينة_الملك_فهد_الطبية #تجمع_الرياض_الصحي_الثاني pic.twitter.com/lEUB6BNoVv— مدينة الملك فهد الطبية (@KFMC_RIYADH) October 6, 2023