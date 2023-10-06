فهد الطبية: إعادة الحركة والمشي لشاب بهذه التقنية (فيديو)

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تمكن فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية من إعادة الحركة والمشي لشاب ثلاثيني.

وعانى الشاب من انزلاق غضروفي وتضيق في ثلاث فقرات في الظهر. اضافة اعلان

وأجرى المركز الوطني للعلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية، العملية الجراحية له باستخدام تقنية المنظار.





أول عمليات بتقنية المنظار



حالة الشاب



وقال استشاري طب المخ والأعصاب بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور ضاوي العتيبي: "الحمد لله، بفضل دعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي تطورنا كثيرًا في عمليات العمود الفقري بمدينة الملك فهد الطبية".وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "بدأنا من هذا العام، أول عمليات بتقنية المنظار للعمود الفقري، تكللت جميعها بالنجاح".وأشار إلى أن الحالة الأخيرة كانت لشاب يعاني من انزلاق غضروفي على مستويين، يصلحبه تضيق في القناة العصبية، مما أدى إلى معاناته من آلام شديدة تنتقل إلى أسفل القدمين، وخدر شديد جدًا أثناء الوقوف، مما تركه لايمشي سوى لخطوات بسيطة".