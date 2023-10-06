مبادرة "طبيب لكل أسرة" في الشرقية.. تعرف على التفاصيل

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كشف تجمع الشرقية الصحي عن تنظيم مسار المستفيد في مبادرة "طبيب لكل أسرة".

وتنقسم المبادرة إلى 3 أقسام:

الأول - هو الاجتماع الأسبوعي للفريق لمعاينة المستفيدين، ومراجعة ملفاتهم الطبية ومعرفة الإجراءات المطلوبة. اضافة اعلان

الثاني - على التواصل بالمحادثة، وهو دور الفريق في التواصل والمحادثة.

الثالث - حجز موعد مع الفريق، وهو دور الفريق الطبي أثناء زيارة المستفيد له في المركز الصحي.





عدد المستفيدين لكل فريق طبي



تسجيل دخول المراجع



وأوضح التجمع أن عدد المستفيدين لكل فريق طبي، من 3 إلى 4 آلاف. وأن الفريق يتكون من طبيب وتمريض في كل حالة.وأشار إلى أحقية المستفيدين في الاستفسار والاستشارة، أما الفريق الطبي فعليه الالتزام والإرشاد والتذكير بالفحوصات والمواعيد.ولفت التجمع إلى أن دور الاستقبال هو تسجيل دخول المراجع، وتعريفه بأهمية وإمكانية التواصل مع الفريق، من خلال المحادثة، وأنه ينصح بالحجز مع طبيب الفريق في المرات المقبلة، والتعريف بنموذج طبيب لكل أسرة.وذكر أن دور التمريض في غرفة الفرز، يتمثل في توزيع المستفيدين على الفرق، وتسجيل بياناتهم، ومرافقة مستفيدي الفرق لغرف الفرز، والتأكد من أخذ العلامات الحيوية، وتنظيم دخولهم لعيادة الطبيب.أما دور الطبيب فيكون داخل العيادة، من خلال الفحص، وتقديم الاستشارة، ورسم الخطة العلاجية مع المراجع.