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كثيرة ومتوفرة.. "الخضيري" يوجه بتناول هذه البدائل الصحية للمشروبات الغازية

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مشروبات غازية
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور .فهد الخضيري، أن هناك بدائل صحية للمشروبات الغازية.

البدائل الصحية للمشروبات الغازيةاضافة اعلان
وأوضح غبر حسابه في منصة "إكس"، أن البدائل الصحية للمشروبات الغازية كثيرة ومتوفرة.
وأضاف أنه من أهم البدائل الصحية للمشروبات الغازية، هي شرب اللبن الرائب بشدة، أي متحمّض بشدة، فهو يحتوي المادة الهاضمة والبيكوزايم، والبكتيريا النافعة "بروبايوتك".

مخاطر تناول المشروبات الغازية
وبين أن المشروبات الغازية ضررها يتزايد الى درجة ان في العلبة الواحدة ما يقارب ١١ملعقة سكر الذي يُضاف بهذه الكمية لتغطية شدة الأحماض الضارة، وتسبب مرض السكّر وضرر الكلى.

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