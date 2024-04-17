استشاري يوضح خطورة الشحوم الحيوانية الخالصة على الصحة

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة تناول الشحوم الحيوانية الخاصة على الصحة.



خطورة الشحوم الحيوانية الخالصة



أطعمة يحبها القلب



وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "إن ناول الشحوم الحيوانية الخالصة (ذنبة الخروف = إلية الشاة = اللّية) يعطي سعرات حرارية عالية ولكن اذا لم يتم حرقها تتجمع على شكل شحوم في البطن وسُمنة وترفع الكلسترول والدهون الثلاثية".وأضاف النمر: " هذه الشحوم تزيد احتمالية امراض القلب مستقبلاً، حتى في الأصحاء الرياضين ينصح بألا يزيد تناولها عن ١٠%من مجموع السعرات اليومية".في سياق متصل، كشف الدكتور خالد النمر، عن 4 أنواع من الطعام مفضلة للقلب.وأبرز النمر عبر حسابه في منصة "إكس"، الغذاء الذي يُحبّه القلب، على النحو التالي:١.كثير الخضراوات والفواكه.٢.قليل الملح.٣.قليل الدهون.٤.قليل السكريات والنشويات:يعني "قَلّل" من الرز، التمر، الدونات، العسل، الفطائر، وامتنع عن إضافة السكر على الشاهي خاصة فيمن يعانون زيادة الوزن والسكري.الغذاء الذي يُحبّه القلب:١.كثير الخضروات والفواكه٢.قليل الملح٣.قليل الدهون.٤.قليل السكريات والنشويات:يعني "قَلّل" من الرز، التمر، ، الدونات، العسل، الفطائر، وامتنع عن إضافة السكر على الشاهي خاصة فيمن يعانون زيادة الوزن والسكري.