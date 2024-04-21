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الخضيري يُحذر: بعض أدوية حب الشباب تسبب فشل الكبد.. وهذه أنواعها

أنواع_الحبوب_الجلدية
حب الشباب
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري، أن بعض أدوية حب الشباب تسبب فشل الكبد.

بعض أدوية حب الشباب تسبب فشل الكبداضافة اعلان

وأوضح عبر حسابه في منصة إكس، أن علاج حب الشباب مثل "الروكتان- ايزوتريتينوين"، خطيرة على الكبد وتسبب فشل الكبد وتسبب تشوّه الاجنة عند الحمل وللاسف.
وأضاف أن هذه الأجوية أحيانًا تُعطى بدون التحقق من حالة الشخص ووضع الكبد وصحة الكبد، مع ضرورة إجراء فحص وتحليل وظائف الكبد مرة كل ٣ أشهر بعد البدء بتناولها.


خطر جسيم في محال وصالونات التجميل

ولفت إلى أنه للأسف بعض الفتيات يستخدمن مثل هذه الأدوية من محال وصالونات التجميل التي لا يحكمها سوى الجشع وجمع الأموال، دون الرجوع للحالة الصحية أو هي حامل أو مقبلة على حمل، وعليه تحذيرات أخرى.

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