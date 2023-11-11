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استشاري يكشف معلومة مهمة لمرضى الضغط عند قياسه

علاج الضغط
قياس الضغط
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كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن أمر مهم لابد أن ينتبه له المريض عند قياس ضغط الدم.

قياس الضغط
وقال "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" اذا كان عرض الشريط المطاطي الخاص بقياس الضغط لايغطي ٨٠% من محيط ذراع المريض فإنه سيعطي قراءةً أعلى من ضغط المريض الحقيقي"اضافة اعلان

وفي وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى الضغط من عدم أخذ علاج الضغط بانتظام أو قطعه نهائياً أو عدم البدء عليه ، مؤكدًا أن ذلك من مسببات جلطة القلب.

خطورة الكوليسترول
وكان "النمر" حذّر  من خطورة الكوليسترول، وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تحذير.. انتشر مقطع لشخص يزعم أن الكلسترول لاعلاقة له بأمراض القلب والحقيقة انه اعتمد على دراسة ضعيفة وفيها عيوب احصائية كثيرة".
وأضاف "بالمقابل ثبت بالدراسات المحكمة عبر عشرات السنين أن العلاقة بين ارتفاع الكلسترول الضار  وأمراض شرايين القلب قوية جداً وطردية".

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