عند ظهور دمامل تحت الجلد.. كيف تعالجها طبيا ومنزليا؟

أ أ



يشعر الشخص بالانزعاج من الإصابة بالدمامل، خاصة عقب ظهور احمرار وتورم حول أماكن ظهورها وما يتبعه من شدة الألم.



موقع "ويب طب" قدّم عدة طرق لكيفية علاج الدمامل تحت الجلد طبيا، وبعض الطرق المنزلية التي تفيد في العلاج: اضافة اعلان





علاج الدمامل طبيًا:



1-الغسل بصابون مطهر خاص: يجب غسل المنطقة المصابة والتي تحتوي على الدمامل بصابون مضاد للبكتيريا 2 - 3 في اليوم، والاستمرار على ذلك حتى يختفي كل القيح الموجود في الدمل.2- استخدام مضاد حيوي موضعي: يساعد استخدام المضاد الحيوي في التخفيف من الالتهابات الناتجة عن الدمل، والحد من انتشار العدوى، ومنع ظهور المزيد من الدمامل تحت الجلد.3- تناول مسكنات الألميصف الطبيب في بعض الأحيان بعض مسكنات الألم للتخفيف من الألم والاحمرار والانتفاخ، ومن أبرز المسكنات التي لا تحتاح إلى وصفة طبية، مثل: الأسيتامينوفين، أو الأيبوبروفين.4- تصريف الدمل: يشمل علاج الدمامل تحت الجلد وخاصة الكبيرة منها الشق والتصريف، حيث أنه يقوم الطبيب بعمل شق لإزالة القيح الزائد.طرق منزلية لعلاج الدمامل :1- استخدام كمادات دافئة: يساعد وضع كمادات دافئة على الدمامل في تقليل الألم، والمساعدة في سحب القيح إلى سطح الجلد، وتعزيز الدورة الدموية مما يسمح للجسم بمكافحة العدوى.2- الاغتسال جيدًا: يعد من أهم العلاجات المستخدمة في علاج الدمامل تحت الجلد هو الاستحمام، وغسل اليدين جيدًا، وغسل الملابس والمناشف والكمادات التي لامست المنطقة المصابة بالدمامل بالماء الساخن.3- علاجات منزلية طبيعية : يمكن استخدام بعض العلاجات الطبيعية والتي تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات لعلاج الدمامل تحت الجلد والتخفيف من الألم والانتفاخ.