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سؤال ملحّ.. أيهما أفضل "زيت الزيتون القديم أم الجديد"؟

زيت الزيتون
زيت الزيتون
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زيت الزيتون له أهمية كبيرة في العالم العربي، وبالأخص خلال فترة حصاد الزيتون.

ويتساءل البعض عن كيفية حفظ هذا الزيت المفيد بطرق صحيحة وسليمة، وهل تناول القديم أم الجديد منه هو الأفضل؟اضافة اعلان

زيت الزيتون القديم أم الجديد؟


زيت الزيتون لا يصبح أفضل مع تقدمه بالعمر، بل يتحلل وترتفع مستوى الحموضة فيه، ويتغير مذاقه.

وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب"، فإنه ينصح بتناول زيت الزيتون خلال سنة واحدة من عصر الزيتون، وذلك في حال الرغبة في الحصول على أفضل مذاق وأكثر فائدة منه.

وتعد الفترة الأفضل لزيت الزيتون هي بعد 2- 3 أشهر من عصره، لهذا يجب الانتباه جيدًا لهذه الفترة.


الطريقة الصحيحة لحفظ زيت الزيتون:


 
يعد زيت الزيتون غني بالدهون غير المشبعة، لذا من الممكن حفظه وتخزينه لفترة أطول مقارنة بالزيوت الأخرى، لكن بالطبع في حال القيام بذلك بالطريقة الصحيحة.

1- حفظ زيت الزيتون بدرجة حرارة معتدلة
من المهم الاعتناء بدرجة حرارة الغرفة عند الاحتفاظ بزيت الزيتون، وهذا يعني أن لا تزداد الحرارة عن 14 درجة مئوية.

2- حفظ زيت الزيتون بعبوات زجاجية ومظلمة
يجب حفظ زيت الزيتون في عبوات مظلمة جدًا ويتم ذلك بدهن العبوة الزجاجية المستخدمة بلون غامق، أو شراء عبوات لهذا الهدف.

يعود السبب في حفظ زيت الزيتون في عبوات مظلمة إلى إبقاءه محتفظًا بقيمته الغذائية، حيث إن تعرضه للإضاءة يفقده بعض القيم الهامة.

3-  حفظ زيت الزيتون بعيدًا عن الهواء: يجب إحكام إغلاق عبوة زيت الزيتون جيدًا بعد استخدامه، وذلك منعًا لتعرضه للهواء، حيث إن ملامسة الهواء لزيت الزيتون يُقلل من فوائده ويُفقده بعض مضادات الأكسدة التي يحتويها.
4- يجب تجنب حفظ زيت الزيتون في علب حديدية أو نحاسية حتى لا يحصل أي تفاعلات كيميائية ينتج عنها مواد سامة قد تضر بصحتك.

5- حفظ زيت الزيتون بالعلب البلاستيكية مضر جدًا، فالزيت قادر على امتصاص المواد الضارة من هذه العلب.

6- الابتعاد عن خلط زيت الزيتون بالزيوت النباتية الأخرى، فبذلك تقل فائدته ويتغير مذاقه.

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