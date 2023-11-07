مع دخول الشتاء.. مخاطر قلة شرب الماء

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حذّر د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من قلة شرب الماء (الجفاف) ولو كان بسيطاً.

وأشار في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن من مسبباته:

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١.تعكر المزاج

٢.الدوخه

٣.الصداع

٤.عدم التركيز

٥.الخمول والكسل وفقدان النشاط والطاقة.

كما أوضح في تعليق ردًا على أحد المتابعين أن قلة شرب الماء يزيد كذلك من التهاب المثانة.





خطر قلة شرب الماء



أهمية الماء لجسم الإنسان



أهمية الماء لجسم الإنسان:



وفي وقت سابق، وجه د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للشباب للحفاظ على الصحة، وتفادي الشعور بالضعف والإرهاق والدوخة.وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "استغرب من بعض الشباب أو الشابات في قلة شربهم للماء واعتمادهم على المشروبات الغازية والكافيين!!".وأضاف النمر "حتى أن بعضهم يشعر بدوخة عند القيام.. المطلوب 2.5 الى 3 لتر يوميا".ويشكل الماء حوالي 60% من جسم الإنسان، ويلعب دوراً مهماً في مختلف العمليات الحيوية، كما يعد ضرورياً لتنظيم توازن الأملاح والكهارل (بالإنجليزية: electrolytes) بين داخل الخلية وخارجها.- تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق عملية التعرق، والتي تبرد الجسم في درجات الحرارة المرتفعة، أو عند بذل مجهود بدني كبير. يساعد شرب الماء كذلك على تعويض الماء والأملاح التي يتم طرحها مع العرق.- المساهمة في التخلص من السموم والمواد الضارة في الجسم بوساطة الكلى وعمليتي الإخراج والتعرق. بالإضافة لذلك، يساعد شرب المياه بكميات مناسبة على تحسين كفاءة الكلى ووقايتها من الأمراض.- تكوين اللعاب، والذي يحتوي على الإنزيمات والمواد الضرورية لهضم الطعام وحماية الفم.حماية المفاصل والحبل الشوكي، وذلك عن طريق إحاطتهما بسائل زلق يعمل كوسادة لتسهيل الحركة والوقاية من التهاب المفاصل. يساعد الماء كذلك على حماية الدماغ عن طريق السائل الشوكي.- المساهمة في تحسين عملية هضم الطعام، وذلك عند شرب الماء قبل، وأثناء، وبعد تناول وجبات الطعام.- المساعدة على امتصاص المعادن، والفيتامينات، والمواد الغذائية من الطعام، ونقلها إلى كافة أجهزة الجسم. يسهل الماء بهذه الطريقة الحصول على الفائدة القصوى من الأطعمة المختلفة.- تحفيز عمليات الأيض في الجسم، حيث يساعد شرب 500 مليلتر مكعب من الماء على رفع معدل الأيض في الجسم بنسبة 30%. تمد عمليات الأيض الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية، وتساعد على حرق الدهون.- تحسين الأداء الذهني ووظائف الدماغ، بما يشمل تحسين المزاج، والتركيز، والذاكرة.- نقل الأكسجين إلى كافة أرجاء الجسم عن طريق الدورة الدموية، حيث يعد الماء المكون الرئيسي للدم.- المحافظة على ضغط الدم ضمن مستوياته الطبيعية.- ترطيب الأنف والعينين.