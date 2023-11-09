إحصائية صادمة بدولة عربية.. سرطان الثدي ينهي حياة 11 امرأة يوميا

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إحصائية صادمة كشفها الطبيب والباحث المغربي في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، عن عدد الوفيات جراء سرطان الثدي في بلاده.





سرطان الثدي في المغرب: اضافة اعلان



ونقلت صحيفة "أصوات مغاربية" عن حمضي أنه في المغرب يتم تشخيص 34 حالة إصابة جديدة لسرطان الثدي يوميا وهو ما يعادل 12 ألف حالة سنويا.وأوضح أن هذا النوع من السرطان ينهي حياة 11 امرأة كل يوم أي 4 آلاف حالة وفاة سنويا.وأضاف حمضي أن الأرقام المرتفعة في عدد الإصابات بسرطان الثدي تعكس أولا ارتفاع نسبة التشخيص.كما أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض مرتبط أيضا بارتفاع معدل أمد الحياة.وتابع قائلا : "نعلم أن 80٪ من سرطانات الثدي تتطور بعد سن 50 سنة، ما يعني أنه كلما تقدمت النساء في السن كلما ارتفع احتمال الإصابة بهذا المرض".أيضا أشار حمضي إلى أن هناك عوامل أخرى تتعلق بنمط الحياة ومن بينها:-الوزن الزائد.- نقص النشاط البدني .- التدخين، وهي كلها عوامل تساهم في ارتفاع احتمال الإصابة بسرطان الثدي.كما نوه أيضا أن وتيرة انتشار مرض سرطان الثدي في الدول المغاربية خاصة المغرب والجزائر وتونس تشهد تطورا وارتفاعا كبيرين.ولفت إلى أن الدراسات على مستوى الدول الثلاث تظهر بأن هذا النوع من السرطان هو الأكثر انتشارا مقارنة مع باقي أنواع السرطانات الأخرى سواء لدى النساء أو الرجال.