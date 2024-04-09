استشاري يحذر من جميع أنواع التبغ.. لا يوجد درجة آمنة

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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة جميع أنواع التبغ مؤكدا أنه لا يوجد أي أنواع آمنة من التبغ.



التحذير من خطورة التبغ



وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "ليس هناك درجة آمنه مهما كانت منخفضة من استخدام أي نوع من انواع التبغ بأي طريقة كانت".

كذلك حذر النمر، من خطورة التدخين والتبغ على فاعلية أدوية القلب . موضحا أن الاستمرار في التدخين يقلل من تاثير أدوية القلب في منع حدوث الجلطة".

كذلك أوضح الأطباء العلاقة بين حالة العين وأمراض القلب، حيث غالبًا ما يُشار إلى العين على أنها "نافذة الروح"، غير أنها في الواقع يمكن أن تُظهر أيضًا مؤشرات حول الحالة الصحية للفرد.

حالة العين وأمراض القلب



وفقًا للدكتورة أودري تاي، جراحة العيون، فإن هناك ثلاث علامات مهمة يجب البحث عنها داخل وحول العينين.وقالت في مقطع فيديو على موقع يوتيوب متحدثة عن تلك العلامات داخل وحول العينين، إن "بعضها مرئي فقط لطبيب العيون الخاص بك وبعضها يمكنك رؤيته في المرآة والتي قد تكون أدلة على خطر الإصابة بأمراض القلب أو الأوعية الدموية".وهذه العلامات الثلاثة هي:

ظهور نتوءات صفراء حول العينين



تغير في بؤبؤ العين



تغيرات الشبكية



وهي من أعراض ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وهي حالة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.وأوضحت الدكتورة تاي: "تتكون هذه النتوءات الصفراء من الكوليسترول الذي قد يظهر مع تقدمنا في العمر".وتابعت: "غالبًا ما يتم رؤيتها على الجفون أو حولها وقد تكون بارزة بشكل خاص في منتصف الوجه. هذه النتوءات الصفراء لا تؤثر على رؤيتك وليست مؤلمة، فلماذا هي مهمة؟".وأشارت طبيبة العيون إلى أن النتوءات الصفراء حول العينين تشير إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أو الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وقد تكون أيضًا علامة على الإصابة باضطراب وراثي يسبب مستويات الدهون غير الطبيعية مثل فرط كوليستيرول الدم العائلي، وهو سبب وراثي لارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.ولفتت إلى أن هذه النتوءات الصفراء لاتستدعي الذعر، لأن "ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يعانون منها لديهم مستويات دهون طبيعية"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".لكنها نصحت عند ظهورها بمراجعة طبيب الرعاية الأولية أو طبيب القلب وإجراء اختبار الدم للكوليسترول والدهون الثلاثية.وفقًا للدكتورة تاي، إذا أصبح بؤبؤ العين أكبر وأصغر مع نبضات القلب، فقد يكون ذلك علامة على وجود تسرب في صمام القلب.وأرجعت هذا، لأنه "عندما يتم ضخ الدم من القلب عبر صمام يسمى الصمام الأبهري، إذا لم ينغلق الصمام بإحكام، فإن بعض الدم يتسرب عائدًا إلى القلب".وأضافت: "يسبب هذا فرقًا أكبر من المعتاد بين ضغط الدم عندما ينقبض قلبك وضغط الدم عندما يسترخي قلبك"، لافتة إلى أن "الأشخاص الذين يعانون من ذلك سيكون لديهم مسافة كبيرة بشكل غير عادي بين الأرقام العلوية والسفلية في قراءات ضغط الدم لديهم.وتابعت طبيبة العيون شارحة: "عندما ينقبض القلب تصغر حدقة العين، وعندما يرتاح القلب تكبر حدقة العين".هذا أحد الأعراض التي لن يتمكن سوى طبيب العيون من رؤيتها، لأنها لا تظهر في المرآة.يمكن أن يكون علامة على الإصابة بمرض السكري المبكر أو ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.وقالت: "لذا من المهم جدًا إجراء فحوصات منتظمة للعين، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا، أو تعاني من مرض السكري أو لديك أي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب أو أمراض الأوعية الدموية".وأضافت طبيبة العيون: "قد يكونون قادرين على اكتشاف الضرر المبكر للأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في شبكية العين في الجزء الخلفي من العين".ووفقًا لها، "قد يكون هذا الضرر علامة على مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يساعد في التنبؤ بخطر الإصابة بأمراض القلب أو أمراض الأوعية الدموية إذا كنت تعاني من مرض السكري غير المشخص".