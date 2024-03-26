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استشاري: التدخين وعدم ممارسة الرياضة من أهم مسببات سرطان القولون

سرطان القولون
سرطان القولون
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حذر رئيس الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمي د. محمد الغامدي، من خطورة التدخين والكسل وإهمال ممارسة الرياضة على الصحة.
وأكد الغامدي، في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، أن التدخين يسبب أخطر الأمراض ومنها السرطانات، مؤكدة أهمية الفحص المبكر، للحصول على العلاج المناسب.اضافة اعلان

التدخين وسرطان القولون

وقال الغامدي: "إن التدخين وعدم ممارسة الرياضة من أهم مسببات "سرطان القولون"، مشيرا إلى أن الفحص المبكر يزيد من نسبة الشفاء ويقي من تدهور الحالة الصحية.
وسرطان القولون هو سرطان يصيب الأمعاء الغليظة (القولون)، التي تمثل الجزء السفلي من الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك يصيب المستقيم وهو آخر أجزاء الجهاز الهضمي.

وتزداد الإصابة بعد سن الخمسين من العمر لدى الجنسين حيث إن 90 في المئة من حالات سرطان القولون تحدث لمن هم في سن 45 أو أكبر.

الكشف عن سرطان القولون

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن سرطان القولون من الأمراض المعدودة التي يمكن الكشف عنها بفعالية عن طريق التالي:
- الفحص السريري من قبل الطبيب.
- فحص البراز لمعرفة ما إذا كان هناك دم في البراز أم لا (فحص عن الدم الخفي في البراز).
- فحص التنظير بواسطة منظار خاص (تنظير جزئي أو كلي للقولون).  
- فحص بالتصوير بالأشعة (الأشعة المقطعية الملونة).

برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون

يستهدف برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم في المملكة:
الأشخاص ذوي الخطورة المعتدلة للإصابة: 
العمر (45 – 75 سنة) مع عدم وجود أعراض للمرض أو تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الزوائد اللحمية. 
الأشخاص ذوي الخطورة المتزايدة للإصابة: 
وجود تاريخ عائلي او إصابة شخصية بسرطان القولون والمستقيم أو الإصابة بالزوائد اللحمية
الإصابة بالتهاب الأمعاء لفترة طويلة كمرض كرون أو مرض التهاب الأمعاء التقرحي 
التعرض لعلاج اشعاعي خلال فترة الطفولة 
الإصابة بأحد الأمراض الجينية مثل متلازمة اللحميات الغددية العائلية.

أنواع الفحص المتوفر للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

اختبار الدم الخفي في البراز ( فحص البراز المناعي الكيميائي - FIT) للأشخاص أصحاب احتمالات الخطورة المعتدلة.
التنظير الكلي للمستقيم (Colonoscopy ) للأشخاص أصحاب احتمالية الخطورة المتزايدة وأصحاب النتائج الإيجابية في فحص البراز المناعي الكيمائي (FIT)

 

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