استشاري يوضح سبب الخمول وتسارع نبضات القلب والخفقان لدى النساء

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أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أهم أسباب تسارع نبضات القلب والخفقان لدى النساء.



أسباب الخفقان لدى النساء



عصير البنجر يُقوّي عضلة القلب



وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "للنساء.. من أسباب الخمول وتسارع نبضات القلب مع الخفقان المتكرر فقرُ الدم...رجاءً راقبي الهيموجلوبين وعالجي انخفاضه مباشرةً.



هذا وينصح الخبراء بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية على مائدة الإفطار والسحور، وتتعدد أنواع العصائر على المائدة الرمضانية، وتتنوع فوائدها الغذائية والعلاجية بالنسبة للصائمين، حيث إن بعضها يُقوّي عضلة القلب.

كما تقوم بتعويض الجسم عما ينقصه من عناصر غذائية، وتعمل على ترطيبه بعد ساعات الصيام الطويلة.

ووفقًا للدكتور عيد الخولي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن عصير البنجر الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية ‫المفيدة للجسم مثل فيتامين «B»، إضافةً إلى الحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، يمكنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية بفضل احتوائه على مادة «النترات» التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

ويُوضح الخولي أن تناول كوب من عصير البنجر يومياً لمدة شهر أثبت فاعلية في علاج الأنيميا ونقص الصفائح الدموية لدى المرضى، وفقًا لصحيفة "الوطن".





عصير البنجر يعمل على خفض الكوليسترول في الدم



نصائح لتحسين مذاق عصير البنجر



بالنسبة لمن يعانون من أمراض القلب أو من لديهم «دعامة» في القلب، فتناول عصير البنجر يمكن أن يساعدهم على الوقاية من المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على حالتهم مثل الكوليسترول الزائد بالدم.ويؤكد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن عصير البنجر ‫يحتوي على كثير من حمض «الفوليك» الذي يعمل على خفض الكوليسترول في الدم ويمنع الجلطات في الأوعية الدموية، وبالتالي الوقاية من الأمراض الشريانية التي تؤثر على حياة مرضى القلب.إضافةً إلى تقوية عضلة القلب وتوسيع القصبة الهوائية بما يجعل التنفس أسهل لمن يعانون من مشكلات في الرئة، وفقا لحديث الخولي.قد يواجه البعض صعوبة في استساغة مذاق عصير البنجر، وينصح الخولي في هذه الحالة بالاستعانة ببعض المواد الطبيعية لإكسابه المذاق المقبول مثل العسل الأسود الذي يحارب الأنيميا أو مزجه بعصير الرمان، للحصول على أفضل استفادة من مضادات الأكسدة ‫والالتهابات التي تعالج بعض الأمراض المزمنة، ‫ومنها أمراض القلب والكبد والأوعية الدموية.