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استشاري: 3 عوامل تسبب جلطات القلب.. احترس منها

نوبات قلبية
القلب
أ أ
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حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الضغوط النفسية كأحد العوامل المسببة لجلطات القلب.

عوامل تسبب الجلطات القلبيةاضافة اعلان

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس : "إن الضغوط النفسية والاجتماعية هي العامل الثالث المسبب لجلطات القلب بعد الكلسترول والتدخين".
هذا وينصح خبراء الصحة، بتناول بعض المشروبات المفيدة لتقوية القلب، لاسيما في شهر رمضان المبارك.

مشروبات مفيدة لصحة القلب

وتوجد الكثير من المشروبات الغنية والمفيدة خاصة التي تتعلق بتقوية القلب في شهر رمضان، حيث تعد انسدادات القلب والجلطات الدموية من المخاوف الصحية الخطيرة.
وبحسب ما نشره موقع DNA India ، فإن القائمة تشمل خمسة أنواع من العصائر الطبيعية التي تعد مفيدة بشكل عام لكنها لا تشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن الرأي الطبي المؤهل وهي:
1-عصير التوت البري:
يتميز عصير التوت البري الطازج باحتوائه على كميات مناسبة من مضادات الأكسدة والفلافونويد، التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب.
 كما أن عصير التوت البري الطازج معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
2- عصير الرمان: وهو غني بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم. كما أنه يحتوي على مركبات قد تساعد في منع تكون جلطات الدم.
3- عصير البرتقال: غني بفيتامين C والبوتاسيوم، وهي عناصر غذائية مهمة لصحة القلب. ويمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
4-  عصير الجزر: يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف. كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب بشكل عام.
5- عصير الشمندر: المعروف أيضًا باسم البنجر، معروف بقدرته على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم وزيادة معدلات الأكسجين للخلايا،  ويعد تناول عصير الشمندر مهمًا لتحسين أداء الدورة الدموية بشكل عام.

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