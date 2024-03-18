النمر: رمضان فرصة صحية لا تُعوّض لهؤلاء الأربعة.. هل أنت منهم؟

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قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن رمضان فرصة صحية لا تُعوّض.





رمضان فرصة صحية لا تعوض لهؤلاء



نصيحة مهمة من النمر للمدخنين ومدمني القهوة



الفوائد الصحية لصيام شهر رمضان



وعلى حسابه في منصة إكس، أكد أن الصيام في رمضان فرصة صحية للكثيرين خاصة، هؤلاء:1 - المدخن.2 - مريض الضغط.3 - من يعاني السمنة.4 - مريض الكوليسترول.5 - ربة المنزل، لتعوّد الأسرة على نظام غذائي صحي معين.وقبل دخول رمضان، وجه النمر نصيحة مهمة للمدخنين ومدمني القهوة.وأكد أنه ينصح المدخنين ومدمني القهوة أن يتدرجوا في تأخير + تقليل جرعات الكافيين والنيكوتين الصباحية قبل دخول شهر رمضان؛ لتفادي التعب ونوبة الصداع الشديد في أول أيامه.في سياق ذي صلة، كشفت العديد من الدراسات عن الفوائد الصحية للصيام، ومنها أنه يساعد على العيش لفترة أطول، والتحكم في الوزن، وتحسين المزاج والتركيز، وزيادة مستوى الطاقة، وتحسين نوعية النوم.