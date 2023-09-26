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صحيفة تواصل الالكترونية

إنهاء معاناة مريضة بجراحة معقدة في مجمع الملك عبد الله بجدة

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مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة
أ أ
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أنهى فريق طبي متخصص في جراحات الصدر بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة معاناة مريضة تبلغ من العمر 45 عاماً، بعد إجراء عملية جراحية معقدة استمرت أربع ساعات وتكللت بالنجاح.اضافة اعلان


حالة طارئة:


وكانت المريضة قد أُدخلت للمستشفى كحالة طارئة وهي تعاني تضخماً كبيراً في الغدة الدرقية استمر 12عاماً مع صعوبة في الأكل والشرب وضيق مستمر في التنفس.

وأُجريت لها الفحوص الطبية اللازمة المخبرية والإشعاعية التي أظهرت وجود تضخم كبير في الغدة الدرقية موصول إلى منطقة المنصف في التجويف الصدري، وتُعد من الحالات الخطيرة التي قد تنهي حياة المريض.

واضطُر الفريق الطبي لإجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال الغدة الدرقية عن طريق فتحة في الرقبة اتضح منخلالها تضخم الفص الأيمن إلى داخل تجويف المنصف الخلفي، ونظراً لخطورة الحالة تم إجراء فحص إشعاعي بعد تحرير الفص الأيمن.

جزء من الغدة:

 واتضح وجود جزء من الغدة في المنصف، وتم فتح الصدر فتحة صغيرة واكتشاف وجود التضخم فوق الغشاء البلوري وخلف الشريان العضدي الرأسي وقوس الشريان الأبهر.

وتم تحرير الغدة واستئصالها مع كامل الفص الأيمن للغدة الدرقية، ومن ثم الجزء المتبقى من الغدة دون حدوث أي مضاعفات تذكر.

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