دراسة حديثة تحذر من تناول أقراص فيتامين C.. لهذا السبب

دراسة حديثة:

وقال البروفيسور الذي قاد الدراسة: وجدنا أن مضادات الأكسدة التي تنتج من أقراص فيتامين C و E تنشط الأورام السرطانية في تكوين أوعية دموية جديدة.



واعتبر أن ذلك أمرا مثيرا للدهشة لوجود اعتقاد سابق أن مضادات الأكسدة لها تأثير وقائي.



مكملات الفيتامينات:

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبيس" Daily Express البريطانية، أن العلماء في "معهد كارولينسكا"، يشعرون بالقلق إزاء مكملات الفيتامينات والمعادن.



وتعتبر مضادات الأكسدة الشائعة، مثل فيتامين C، آمنة عند تناولها من الطعام، ولكن المكملات الإضافية ترتبط الآن بتكوين أوعية دموية جديدة في الأورام.





حذرت دراسة سويدية من استخدام أقراص فيتامين C، مؤكدة أنها تحفز نمو الأورام السرطانية.