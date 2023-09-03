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قبل التوقيع على الإذن الطبي.. معلومات مهمة يجب عليك معرفتها

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الصحة
أ أ
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نشرت صحة القصيم فيديو يوضح الكثير من التفاصيل والمعلومات قبل التوقيع على الإذن الطبي.

معلومات مهمة:


وأوضحت أنه يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1- أخذ الوقت الكافي لفهم وقراءة التفاصيل 

2- تأتي بعد ذلك مرحلة طرح الأسئلة.

3- اعرف الإجراء الطبي والخطة العلاجية.

4- عليك معرفة نسبة النجاح والمضاعفات المتوقعة والبدائل المتوفرة ومخاطرها.

5- كما يجب معرفة التفاصيل فلا يجبرك على التوقيع.

6- يحق لك السؤال والنقاش ومعرفة البدائل والمخاظر المحتملة.

الإذن الطبي:

في وقت سابق، نفّذت وزارة الصحة، حملة تعريفية بالإذن الطبي، ضمن حملتها التوعوية المستمرة #يحق_لك؛ للتوعية بأهمية قراءة وفهم الإذن الطبي قبل الموافقة عليه؛ لمعرفة تفاصيل الإجراء الطبي والمضاعفات المتوقعة.

ونشرت الوزارة "أنفوجرافيك"، عبر حسابها في "تويتر"، يوضح متى يكون الإذن الطبي شفويًّا ومتى يكون مكتوبًا؛ حيث يكون شفويًّا في الإجراءات الروتينية، التي تشمل الفحوصات السرية والتحاليل والأشعة السينية.

وأضافت : يمكن الحصول على الإذن الطبي المكتوب في العمليات الجراحية والتنويم والتخدير وبعض الفحوصات التي تتطلب تدخلًا في جسم المريض، إلى جانب العلاج الكيماوي أو بالأشعة لمعالجة السرطان وكذلك تصوير المريض والاستفادة من الأجزاء التي تم إزالتها أثناء العمليات، بالإضافة إلى البحوث العملية والتدريب.

وأوضحت "الصحة" أن الإذن الطبي يُقصد به "موافقة المريض أو من يمثله على الإجراءات الطبية اللازمة المقدمة من المنشأة الصحية، ويكون شفويًّا أو مكتوبًّا".


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