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دراسة؛ 20٪ من الأطفال مصابين بالأكزيما التأتبية

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الأكزيما
أ أ
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كشفت دراسات حديثة أن مرض التهاب الجلد التأتبي ينتشر بين 20٪ من الأطفال حول العالم.

إصابة الملايين حول العالم 

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وقالت استشاري الجلدية والتجميل وجراحة الجلد مايسة عشماوي، إنه يجب تسليط الضوء على التهاب الجلد التأتبي الذي يؤثر على ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم خاصة في المملكة.

وأوضحت "عشماوي"  أن التهاب الجلد التأتبي، المعروف أيضًا باسم الأكزيما التأتبية، هو حالة جلدية التهابية مزمنة تتميز بجفاف الجلد وتصاحبه حكة والتهاب.

مرحلة الطفولة

 

وقالت: "لقد أظهر التهاب الجلد التأتبي اتجاهًا متزايدًا في المملكة، حيث يؤثر على الأفراد من جميع الفئات العمرية. وتشير الدراسات إلى أن نسبة الانتشار تتراوح بين 10% و20% بين الأطفال".

وأضافت: يظهر عادة خلال مرحلة الطفولة ولكن من الممكن أن يستمر حتى مرحلة البلوغ. ولا يزال السبب الدقيق لالتهاب الجلد التأتبي غير معرو.


عوامل الظهور



وأشارت عشماوي إلى العوامل التي تساهم في تطور التهاب الجلد التأتبي ومنها الاستعداد المناعي الوراثي فالأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي من التهاب الجلد التأتبي، أو الربو، أو حساسية العين أو حساسية الأنف هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

وأضافت : كما أن العوامل البيئية قد يكون لها تأثير كبير مثل التعرض لبعض المحفزات مثل المواد المسببة للحساسية والجفاف والمهيجات والعطور المتواجدة في بعض أنواع الصابون ومنتجات العناية بالبشرة ودرجات الحرارة المنخفضة والإصابة البكتيرية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض.


و يُعتقد أن هذا المرض ينتج عن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية وهو مرض غير معد وعن انتشاره في السعودية.

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