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طبيب يكشف مفاجأة بشأن متحور كورونا الجديد في المملكة

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طارق الأزرقي
أ أ
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قال استشاري طب الباطنية والأمراض المعدية د. طارق الأزرقي، إن المتحور الجديد من كورونا "موجود" حتى لو لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة.

الإصابات في الغرب:

وأضاف في مداخلة ببرنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية": أنا متأكد أنه موجود حتى لو ما سجل، أنا ممكن أركب الطائرة وأسافر إلى تكساس ثم أعود للمملكة وبالتالي أكون عرضة للإصابة.

وتابع: "في الغرب  هم يسبقونا في الشتاء، نحن داخلين في الخريف والشتاء، نحن لازلنا في الصيف، دائما فيروسات شتوية من ضمنها كورونا".


وواصل: "وأطمئن الناس، لن يحدث ما حدث في ٢٠٢٠ أو ٢٠٢١ ، الزيادة فقط ما حدثت حول العالم ١٠ ٪ فقط، والحامي بعد الله هو اللقاحات والإصابات السابقة تحمينا من الإصابة الجديدة".

المتحور الجديد:

المتحور الجديد وهو فرع من أوميكرون سريع الانتشار دق أجراس الإنذار لخبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة وسط ارتفاع في الحالات في جميع أنحاء البلاد وعدة بلدان أخرى.

ووفق ما نقلته صحيفة "إندبندنت" Independent عن مجلة "Yale Medicine"، فإن المتغير الجديد يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتينه الشوكي - الموجود على السطح الخارجي لفيروس "كوفيد-19" والذي يساعده على دخول الخلايا البشرية وإصابتها.

وقال الدكتور سكوت روبرتس، اختصاصي الأمراض المعدية: "هذا العدد الكبير من الطفرات ملحوظ". "عندما انتقلنا من متغير XBB.1.5 أو أوميكرون إلى "أيريس" EG.5، ربما كان ذلك طفرة واحدة أو اثنتين، "لكن هذه التحولات الهائلة، التي شهدناها أيضًا من دلتا إلى أوميكرون، مثيرة للقلق".

4 قارات منفصلة

وظهر متغير "بيرولا" لأول مرة الشهر الماضي بعد أن اكتشف أحد متتبعي الفيروسات عن حالات ظهرت في البداية في الدنمارك، وفي 18 أغسطس، كشفت UKHSA عن اكتشاف حالة واحدة من BA.2.86 في المملكة المتحدة.

وتم اكتشاف حالتين إضافيتين في جنوب إفريقيا في 23 أغسطس، وبحسب ما ورد تم رصد اكتشافات أخرى عبر عينات مياه الصرف الصحي في سويسرا وتايلاند.

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