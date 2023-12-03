4 أخطاء تعرض هاتفك الذكي للاختراق

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يحذر الخبراء من بعض الأخطاء الشائعة التي قد تعرض هاتفك الذكي للاختراق في غضون ثوانٍ، والتي تشمل على سبيل المثال، إعادة استخدام كلمات المرور، والضغط على الروابط المخادعة، ومشاركة الكثير من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تضعك في موقف صعب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية: اضافة اعلان





ومن أبرز أسباب اختراق الهواتل ما يلي:



1. استخدام برامج قديمةأول الأشياء التي يبحث عنها المتسللون عند التحضير للهجوم هي البرامج القديمة، كما أن البرامج القديمة تمثل مشكلة كبيرة حقًا، لأنه إذا تم تحديث البرنامج، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب وجود مشكلة أمنية".وغالبا ما تكون البرامج، سواء كانت نظام التشغيل لجهاز iPhone الخاص بك أو نظام التحكم الخاص بالمصنع، بها نوع من الثغرات الأمنية.2. كلمات المرور المعاد استخدامهاهناك طريقة شائعة أخرى يحصل بها المتسللون على بياناتك الشخصية، وهي استغلال كلمات المرور المعاد استخدامها، وبغض النظر عن الموقع الذي تقدم له المعلومات، فأنت لا تعرف ماذا سيفعلون بهذه المعلومات أو كيف سيحمونها".والخطر الكبير المتمثل في إعادة استخدام كلمات المرور هو أنه إذا تم اختراق موقع واحد تستخدمه، فقد يمنح ذلك المتسللين إمكانية الوصول إلى جميع حساباتك.وقال كيران: "بمجرد اختراق شركة ما، عادة ما يتم تفريغ قاعدة بيانات كبيرة يتم وضعها على الويب المظلم".3. إعطاء الكثير من المعلومات عبر الإنترنتعلى المستوى الشخصي، بالنسبة لشخص ينشر أنشطته اليومية، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب التفكير فيها هو مقدار المعلومات التي يشاركونها عبر الإنترنت"، ويمكننا أن نفعل أي شيء تقريبًا للدخول إلى شركة ما، ولكن إحدى الأدوات التي نستخدمها هي جمع البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي".وقد لا يكشف هذا فقط عن أسماء المستخدمين التي يمكن ربطها ببيانات اعتماد الحساب المسروقة، ولكنه يفتح الباب أيضًا أمام مجموعة كاملة من الهجمات الأخرى.4. الاتصال بالشبكات العامة غير المحميةهذه الأنواع من الشبكات العامة تستخدم نوعًا من النظام يسمى "المصادقة المفتوحة" لتوصيل جهازك بالويب دون الحاجة إلى استخدام التحقق من الهوية.على الرغم من أن هذا يجعل من السهل عليك الانتقال بسرعة إلى شبكة WiFi في المقهى لإرسال بعض رسائل البريد الإلكتروني، إلا أنه يعرضك أيضًا لخطر الهجمات من مجرمي الإنترنت.