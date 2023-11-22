مفاجأة سامسونج.. إنتاج أكبر قرص محمول في الأسواق (تفاصيل)

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كشفت سامسونج عن أحدث إصداراتها والتي تمثلت في أكبر
قرص صلب محمول في الأسواق، أطلقت عليه T5 EVO.
وهو قرص الحالة الصلبة (SSD) المحمول الخفيف الوزن الذي يوفر حجمًا يصل إلى 8 تيرابايت، وهو الحجم الأكبر الذي تقدمه حاليًا أقراص SSD المحمولة المتوفرة في السوق.
سرعة قرص T5 EVOاستنادًا إلى منفذ USB 3.2 Gen 1، ينقل قرص T5 EVO البيانات بسرعة تصل إلى 3.8 مرة من محركات
الأقراص الصلبة الخارجية HDD .
ويوفر أقصى قدر من الأداء من خلال سرعات القراءة والكتابة المتسلسلة التي تصل إلى 460 ميجابايت/ الثانية (MB/s)، مما يجعل من السهل نقل الملفات الكبيرة الحجم.
صُمم قرص T5 EVO المحمول لتوفير تجربة جديدة مع تصميم عملي مريح بحجم بطاقة العمل مع الحفاظ على كامل مزايا قرص SSD.
حجم قرص T5 EVOعرضه يبلغ 95 ملم وطوله يبلغ 40 ملم وسمكه يبلغ 17 ملم
ووزنه يصل إلى 102 جرام، مما يعني أن المستخدمين يستطيعون الحصول على قرص تخزين
محمول بحجم 8 تيرابايت يمكن حمله بيد واحدة.
يوفر هذا المزيج من الحجم الصغير والذاكرة الكبيرة للمستخدمين سرعات عليا وحجمًا مكافئًا أصغر وأخف وزنًا عند مقارنته بمحرك الأقراص الصلبة الخارجي.
مميزات قرص T5 EVOيتميز قرص T5 EVO أيضًا
بغطاء أسود وحلقة رمادية، ويمكن تعليق قرص T5 EVO بسهولة على أي حقيبة أو قطعة أمتعة بفضل
تصميم الحلقة المعدنية.
علاوة على ذلك، يوفر جسمه المعدني وسطحه المطاطي حماية إضافية من الصدمات الخارجية ومن ذلك السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين
أفضل بديل
قال هانجو سون، نائب رئيس فريق أعمال منتجات العلامة التجارية للذاكرة في شركة سامسونج: بالنسبة للمستهلكين الذين يبحثون عن بدائل لمحركات الأقراص الصلبة التقليدية (HDD)، فإن قرص T5 EVO الذي يوفر أكبر حجم متاح بالإضافة إلى السرعة والمتانة.
حجم T5 EVO في تصميم صغير يناسب راحة يدك يعد خيار التخزين
الخارجي الجديد والمبتكر. صمم T5 EVO لتلبية
احتياجات مجموعة واسعة من المستهلكين الذين يتمتعون بأنماط حياة متنوعة.
إن حجمه الذي يصل إلى 8 تيرابايت وسرعاته العالية وتصميمه الصغير وحمايته البيانات من الصدمات الخارجية مناسب تمامًا للمستخدمين الذين يرغبون في تخزين البيانات والوصول إليها في أي مكان وفي أي وقت
2 مليون صورةيمكن لقرص T5 EVO استيعاب
الملفات الكبيرة والمقاطع المرئية والصور العالية الدقة، مما يجعله مناسبًا للعمل
واللعب.
يمكن لحجمه الكبير الذي يصل إلى 8 تيرابايت تخزين أكثر من مليوني صورة بحجم قدره 3.5 ميجابايت (MB)، أو 1.8 مليون ملف صوتي بحجم قدره 4 ميجابايت، أو 3500 مقطع مرئي بحجم يبلغ 2 جيجابايت (GB)
السلامة الأوليةيمنح قرص T5 EVO السلامةَ
الأولويةَ من خلال تقنية الحماية الحرارية حيث تحمي تقنية سامسونج Dynamic Thermal Guard من ارتفاع درجة
الحرارة وتحافظ على درجات حرارة التشغيل المثالية، بما يتوافق مع معايير السلامة
الدولية IEC 62368-1.
علاوة على ذلك، هذا القرص يدعم تشفير بيانات الهاردوير بواسطة معيار التشفير المتقدم (AES) 256-bit، مما يمنح المستخدمين الضمان والثقة عند تخزين البيانات
أنظمة التشغيل التي يتوافق معهايتوافق قرص T5 EVO مع
مجموعة من أنظمة التشغيل والأجهزة المضيفة، مثل نظام ويندوز ونظام ماك أو إس
والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الترفيه المنزلي.
يتميز T5 EVO أيضًا ببرنامج Samsung Magician، الذي يوفر مجموعة شاملة من مزايا إدارة محرك الأقراص، ومن ذلك فحص صحة محرك الأقراص في الوقت الفعلي، ومعايير الأداء وتحديثات البرنامج الثابت.
سعر وضمان قرص T5 EVOيأتي قرص T5 EVO بأحجام تبلغ 2 تيرابايت و4 تيرابايت و8 تيرابايت، وهو مزود بكابل USB
Type-C-to-C، ويأتي كذلك مع ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات.
هذا القرص متوفر للشراء في جميع أنحاء العالم بسعر قدره 189.99 دولارًا لحجم 2 تيرابايت، وبسعر قدره 349.99 دولارًا لحجم 4 تيرابايت، وبسعر قدره 649.99 دولارًا لحجم 8 تيرابايت