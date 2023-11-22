مفاجأة سامسونج.. إنتاج أكبر قرص محمول في الأسواق (تفاصيل)

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كشفت سامسونج عن أحدث إصداراتها والتي تمثلت في أكبر قرص صلب محمول في الأسواق، أطلقت عليه T5 EVO.

وهو قرص الحالة الصلبة (SSD) المحمول الخفيف الوزن الذي يوفر حجمًا يصل إلى 8 تيرابايت، وهو الحجم الأكبر الذي تقدمه حاليًا أقراص SSD المحمولة المتوفرة في السوق. اضافة اعلان





سرعة قرص T5 EVO



حجم قرص T5 EVO



مميزات قرص T5 EVO



حجم T5 EVO



2 مليون صورة



السلامة الأولية



أنظمة التشغيل التي يتوافق معها



سعر وضمان قرص T5 EVO



استنادًا إلى منفذ USB 3.2 Gen 1، ينقل قرص T5 EVO البيانات بسرعة تصل إلى 3.8 مرة من محركات الأقراص الصلبة الخارجية HDD .ويوفر أقصى قدر من الأداء من خلال سرعات القراءة والكتابة المتسلسلة التي تصل إلى 460 ميجابايت/ الثانية (MB/s)، مما يجعل من السهل نقل الملفات الكبيرة الحجم.صُمم قرص T5 EVO المحمول لتوفير تجربة جديدة مع تصميم عملي مريح بحجم بطاقة العمل مع الحفاظ على كامل مزايا قرص SSD.عرضه يبلغ 95 ملم وطوله يبلغ 40 ملم وسمكه يبلغ 17 ملم ووزنه يصل إلى 102 جرام، مما يعني أن المستخدمين يستطيعون الحصول على قرص تخزين محمول بحجم 8 تيرابايت يمكن حمله بيد واحدة.يوفر هذا المزيج من الحجم الصغير والذاكرة الكبيرة للمستخدمين سرعات عليا وحجمًا مكافئًا أصغر وأخف وزنًا عند مقارنته بمحرك الأقراص الصلبة الخارجي.يتميز قرص T5 EVO أيضًا بغطاء أسود وحلقة رمادية، ويمكن تعليق قرص T5 EVO بسهولة على أي حقيبة أو قطعة أمتعة بفضل تصميم الحلقة المعدنية.علاوة على ذلك، يوفر جسمه المعدني وسطحه المطاطي حماية إضافية من الصدمات الخارجية ومن ذلك السقوط من ارتفاع يصل إلى مترينأفضل بديلقال هانجو سون، نائب رئيس فريق أعمال منتجات العلامة التجارية للذاكرة في شركة سامسونج: بالنسبة للمستهلكين الذين يبحثون عن بدائل لمحركات الأقراص الصلبة التقليدية (HDD)، فإن قرص T5 EVO الذي يوفر أكبر حجم متاح بالإضافة إلى السرعة والمتانة.في تصميم صغير يناسب راحة يدك يعد خيار التخزين الخارجي الجديد والمبتكر. صمم T5 EVO لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستهلكين الذين يتمتعون بأنماط حياة متنوعة.إن حجمه الذي يصل إلى 8 تيرابايت وسرعاته العالية وتصميمه الصغير وحمايته البيانات من الصدمات الخارجية مناسب تمامًا للمستخدمين الذين يرغبون في تخزين البيانات والوصول إليها في أي مكان وفي أي وقتيمكن لقرص T5 EVO استيعاب الملفات الكبيرة والمقاطع المرئية والصور العالية الدقة، مما يجعله مناسبًا للعمل واللعب.يمكن لحجمه الكبير الذي يصل إلى 8 تيرابايت تخزين أكثر من مليوني صورة بحجم قدره 3.5 ميجابايت (MB)، أو 1.8 مليون ملف صوتي بحجم قدره 4 ميجابايت، أو 3500 مقطع مرئي بحجم يبلغ 2 جيجابايت (GB)يمنح قرص T5 EVO السلامةَ الأولويةَ من خلال تقنية الحماية الحرارية حيث تحمي تقنية سامسونج Dynamic Thermal Guard من ارتفاع درجة الحرارة وتحافظ على درجات حرارة التشغيل المثالية، بما يتوافق مع معايير السلامة الدولية IEC 62368-1.علاوة على ذلك، هذا القرص يدعم تشفير بيانات الهاردوير بواسطة معيار التشفير المتقدم (AES) 256-bit، مما يمنح المستخدمين الضمان والثقة عند تخزين البياناتيتوافق قرص T5 EVO مع مجموعة من أنظمة التشغيل والأجهزة المضيفة، مثل نظام ويندوز ونظام ماك أو إس والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الترفيه المنزلي.يتميز T5 EVO أيضًا ببرنامج Samsung Magician، الذي يوفر مجموعة شاملة من مزايا إدارة محرك الأقراص، ومن ذلك فحص صحة محرك الأقراص في الوقت الفعلي، ومعايير الأداء وتحديثات البرنامج الثابت.يأتي قرص T5 EVO بأحجام تبلغ 2 تيرابايت و4 تيرابايت و8 تيرابايت، وهو مزود بكابل USB Type-C-to-C، ويأتي كذلك مع ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات.هذا القرص متوفر للشراء في جميع أنحاء العالم بسعر قدره 189.99 دولارًا لحجم 2 تيرابايت، وبسعر قدره 349.99 دولارًا لحجم 4 تيرابايت، وبسعر قدره 649.99 دولارًا لحجم 8 تيرابايت