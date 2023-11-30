دراسة تحذر: الأجهزة المنتجة بعد 2014 يمكن اختراقها عبر هذه التقنية

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كشفت دراسة حديثة عن 6 عيوب تؤثر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة التي تعمل بتقنية بلوتوث 4.2 أو الإصدارات الأحدث، والتي تمكن المتسللين من اختراق هذه الأجهزة. اضافة اعلان





عيوب خطيرة



ثغرات أمنية



وخلال الدراسة، تم اكتشاف العيوب الستة الجديدة المسماة "BLUFFS" بواسطة “دانييلي أنطونيولي” والتي تستفيد من اثنتين من عمليات الاستغلال غير المكتشفة في بنية بلوتوث والتي يمكن استخدامها لفك تشفير محتوى الملفات عندما يرسل المستخدمون البيانات باستخدام بلوتوث.وأوضح تقرير صادر عن شركة “بليبينغ كمبيوتر” إلى أن الثغرات الأمنية تؤثر على جميع الأجهزة المزودة بتقنية بلوتوث 4.2، والتي تم إصدارها في أواخر عام 2014 وتؤثر أيضاً على بلوتوث 5.4، الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام. تعتبر ميزة “إير دروب” من آبل ضعيفة أيضاً لأنها تستخدم تقنية بلوتوث لنقل الملفات بين الأجهزة.وخلصت الدراسة، إلى أن جميع الأجهزة التي تحتوي على تقنية بلوتوث بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها تتأثر بالمشكلة.أيضا توضح التقارير إلى أن جميع الأجهزة التي تدعم تقنية بلوتوث معرضة لثلاثة على الأقل من أصل ستة من هجمات BLFFS.