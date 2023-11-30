الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة تحذر: الأجهزة المنتجة بعد 2014 يمكن اختراقها عبر هذه التقنية

البلوتوث
البلوتوث
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت دراسة حديثة عن 6 عيوب تؤثر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة التي تعمل بتقنية بلوتوث 4.2 أو الإصدارات الأحدث، والتي تمكن المتسللين من اختراق هذه الأجهزة.اضافة اعلان

عيوب خطيرة


وخلال الدراسة، تم اكتشاف العيوب الستة الجديدة المسماة "BLUFFS" بواسطة “دانييلي أنطونيولي” والتي تستفيد من اثنتين من عمليات الاستغلال غير المكتشفة في بنية بلوتوث والتي يمكن استخدامها لفك تشفير محتوى الملفات عندما يرسل المستخدمون البيانات باستخدام بلوتوث. 

ثغرات أمنية


وأوضح تقرير صادر عن شركة “بليبينغ كمبيوتر” إلى أن الثغرات الأمنية تؤثر على جميع الأجهزة المزودة بتقنية بلوتوث 4.2، والتي تم إصدارها في أواخر عام 2014 وتؤثر أيضاً على بلوتوث  5.4، الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام. تعتبر ميزة “إير دروب” من آبل ضعيفة أيضاً لأنها تستخدم تقنية بلوتوث لنقل الملفات بين الأجهزة.

وخلصت الدراسة، إلى أن جميع الأجهزة التي تحتوي على تقنية بلوتوث بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها تتأثر بالمشكلة.

أيضا توضح التقارير إلى أن جميع الأجهزة التي تدعم تقنية بلوتوث معرضة لثلاثة على الأقل من أصل ستة من هجمات BLFFS.

اقرأ أيضا

الشفق القطبي - صواريخ سبيس إكس
4:44 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

قلق علمي.. صواريخ "سبيس إكس" تحدث "ثقوبا حمراء" في السماء

الذكاء الاصطناعي
1:33 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

رئيس جوجل السابق: الذكاء الاصطناعي يعرض البشرية للخطر خلال 5 سنوات

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
1:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 7 مميزات في هواتف آيفون لا يعرفها كثير من الناس!

Redmi Watch 4
4:05 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

تقيس معدل ضربات القلب.. شاومي تكشف عن ساعتها الذكية ريدمي Watch 4

اقرأ أيضا

ميزة "مسافة الشاشة" في أبل تحمي عينيك من أضرار الهاتف

بعد حذفها لأسباب أمنية .. "واتساب" يعيد ميزة مهمة

الثالث من حيث الانتشار.. إطلاق متصفح سامسونج إنترنت لحواسيب ويندوز

تحذير.. برنامج خطير يستخدم صحفات مزيفة لسرقة البيانات البنكية

هواوي تكشف عن حاسوب محمول جديد.. مزايا عديدة وبطارية أقوى

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

آيفون 15 12:49 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

مختص تقني يكشف عن ثغرة في هواتف آيفون تعرض صاحبه للاختراق

هواوي 12:47 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

قرار غير متوقع من شركة هواوي بشأن تطبيقات أندرويد

F-5P7pxWgAAbDiu 4:26 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

"تحذير أمني": بادر بإجراء التحديثات على منتجات Foxit""

images 12:58 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

الأمن السيبراني يُحذر: ثغرة أمنية شديدة الخطورة بـ"جوجل"

اقرأ أيضا

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
10:27 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شكاوى من اختفاء الملفات المخزنة فى Google Drive.. وجوجل تحقق!

اختراق الحسابات 2
8:28 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"الحربي" يوضح الطريقة الأمثل لحمايتك من النصب والاحتيال (فيديو)

جوجل
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

جوجل تبدأ في حذف حسابات الملايين الجمعة.. كل ما تريد معرفته

ميتا - فيسبوك
11:11 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تهمتان تلاحقان فيسبوك وإنستجرام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
10:00 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. برقم الهوية.. 10 خطوات للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. توضيح من التأمينات حول أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك

وزارة الطاقة
8:13 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

بعضها لا يتطلب الخبرة.. وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

حساب المواطن
8:09 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من حساب المواطن لرب الأسرة حول حذف التابع

2023-11-30_17-59-34
7:33 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

أمانة جدة تعلن عن إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا .. لهذا السبب

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
7:01 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

طلب عاجل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لحماية حقوق المستخدمين