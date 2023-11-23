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بعد عامين من التراجع.. سوق الهواتف الذكية يعود للنمو

الهواتف الذكية
الهواتف الذكية
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أكدت البيانات الصادرة عن "كونتربوينت للأبحاث"، ارتفعت مبيعات التجزئة من الهواتف الذكية 5% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي.اضافة اعلان

ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية خلال أكتوبر

وارتفعت مبيعات الهواتف الذكية خلال أكتوبر الماضي، بعد تراجعها على مدار 27 شهرًا على التوالي على أساس سنوي، وذلك بدعم من التعافي في الأسواق الناشئة.
كما أن مبيعات أكتوبر كانت صاحبة أعلى معدل نمو شهري منذ يناير لعام 2022.

تعافي الأسواق الناشئة دعّم النمو

وأشار البيان إلى أن استمرار التعافي في الأسواق الناشئة دعم النمو وبشكل خاص في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعودة "هواوي" في الصين وبداية موسم الأعياد في الهند.
كما تلقت المبيعات دعمًا من إطلاق أحدث إصدارات "أبل" وهو هاتف آيفون 15 في نهاية سبتمبر.

الأسواق المتشبعة بالهواتف الذكية

على الجانب الآخر، شهدت الأسواق المتقدمة ذات الإشباع المرتفع نسبيًا بالهواتف الذكية معدلات نمو أبطأ.
وكانت مبيعات الهواتف الذكية عالميًا تأثرت بنقص المكونات، وتراكم المخزونات، بجانب دورات استبدال أطول.

توقعات بنمو أسرع للهواتف الذكية في الربع الحالي

في الوقت نفسه، تتوقع "كونتربوينت للأبحاث" نمو سوق الهواتف الذكية العالمي بصورة أسرع في الربع الرابع الجاري.
وأضاف التقرير: بعد النمو القوي في أكتوبر، نتوقع نمو السوق على أساس سنوي في الربع الأخير من 2023 أيضًا، بما يضع السوق على مسار التعافي التدريجي خلال الأرباع الفصلية المقبلة.

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