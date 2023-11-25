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صحيفة تواصل الالكترونية

6 إجراءات تزيد من عمر بطارية هاتفك

الهواتف الذكية
بطارية الهاتف
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ينصح خبراء التقنية ببعض الإجراءات والممارسات لتقليل استهلاك طاقة الهاتف، والحفاظ على عمر البطارية أطول فترة ممكنة.

إجراءات مهمة لحماية البطاريةاضافة اعلان


ويمكن الحفاظ على عمر البطارية من خلال العديد من الإجراءات كالتالي بكل سهولة:
- تفعيل وضع توفير الطاقة
- تقليل سطوع الشاشة
- تجنب درجات الحرارة الشديدة قدر المستطاع
- وضع خاصية عدم الإزعاج
- اتصل بشبكة الواي فاي بدلا من بيانات شريحة الجوال
- تفعيل وضع الطائرة عند السفر

أزِل بعض أنواع الحافظات أثناء الشحن


ووفقا للخبراء، قد يؤدي شحن جهازك وهو بداخل بعض أنواع الحافظات إلى توليد حرارة زائدة، ما قد يؤثر على سعة البطارية.
إذا كنت ستقوم بتخزين الجهاز لفترة طويلة، احتفظ ببطاريته نصف مشحونة.
إذا أردت تخزين جهازك لفترة طويلة، سيؤثر عاملان أساسيان على الحالة العامة للبطارية: درجة حرارة البيئة المحيطة ونسبة الشحن الموجودة في البطارية عند إطفاء الجهاز قبل التخزين. ولذلك يُنصح بما يلي:

لا تقم بشحن بطارية جهازك أو تفريغها بشكل كامل، بل اشحنها بنسبة 50% تقريبًا. 
إذا قمت بتخزين جهازك ببطارية فارغة تماماً، قد تدخل البطارية في وضع التفريغ العميق للشحن، ما يجعلها غير قادرة على الاحتفاظ بالشحن بعد ذلك. وعلى العكس من ذلك، إذا خزنت جهازك لفترة طويلة وهو مشحون بالكامل، قد تفقد البطارية بعضاً من سعتها ما يؤدي إلى تقليص عمر البطارية.
أوقِف تشغيل الجهاز لتجنب أي استهلاك إضافي للبطارية.
ضع جهازك في بيئة باردة وخالية من الرطوبة بدرجة حرارة تقل عن 32 مئوية.
إذا أردت تخزين جهازك لأكثر من ستة أشهر، اشحنه بنسبة 50% كل ستة أشهر.
وبحسب مدة تخزين جهازك، قد تكون البطارية في حالة ضعيفة عند إخراج الجهاز بعد تخزينه لفترة طويلة. بعد إخراج الجهاز من التخزين، قد يحتاج إلى الشحن لمدة 20 دقيقة بمحول الطاقة الأصلي قبل الاستخدام.

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