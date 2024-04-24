166 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2023

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كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 166 مليار ريال خلال عام 2023، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8% خلال الستة أعوام الماضية.





مؤشرات الاتصالات والتقنية



12.6 مليون اشتراك باشتراكات إنترنت الأشياء



99 % نسبة استخدام الإنترنت في المملكة



18.4 مليار دولار للإنفاق على التقنية في 2024



41 % من إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بالخليج للمملكة



جاء ذلك خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية، اليوم الأربعاء في الرياض، والذي شهد حضور نخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، وتقديم أربعة عروض رئيسة وجلسة نقاش استعرضت خلالها مؤشرات القطاع بالمملكة، وناقشت توجهات القطاع المستقبلية.وانطلقت أعمال المنتدى بعرض مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية الذي قدمه مدير عام الدراسات بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مفرح نهاري، أبرز من خلاله مدى نمو وازدهار القطاع حيث تشغل المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023، فيما تظهر المؤشرات وصول نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198% من السكان، كما بلغت اشتراكات إنترنت الأشياء 12.6 مليون اشتراك.وتبرز المؤشرات التي قدمت على منصة المنتدى وصول سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميجا بت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99%، فيما وصل عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين بالهيئة إلى 31 مقدم خدمة.وشهدت أعمال المنتدى تقديم العرض الثاني بعنوان "التنقل في حدود الابتكار: توجهات سوق تقنية المعلومات في المملكة"، والذي قدمه نائب رئيس شركة "IDC" للحلول المخصصة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والمدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية والبحرين حمزة نقشبندي، ونائب رئيس المجموعة والمدير العام الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بشركة "IDC" جيوتي لالشنداني، مبرزًا أحدث التقنيات المبتكرة التي يشهدها سوق التقنية بالمملكة مع استمرار تناميها، حيث من المتوقع وصول الإنفاق على التقنية إلى 18.4 مليار دولار أمريكي في 2024، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة نحو 752 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024.وعن "مستقبل المشهد التقني في المملكة" كانت جلسة نقاش المنتدى تبحث أفق المستقبل من خلال رؤى خبراء السوق، بمشاركة المدير التنفيذي بسيسكو في المملكة العربية السعودية سلمان فقيه، ونائب الرئيس لقطاع الحوسبة السحابية أسواق السعودية، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة أوراكل فهد الطريّف، والشريك بشركة ميراك كابيتال عثمان الحقيل.واستعرض المنتدى في ثالث عروضه "الأداء المالي للقطاع في "أرقام"، والذي قدمه رئيس إدارة الأبحاث في الجزيرة كابيتال جاسم الجبران، حيث بين أن حجم أصول الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية يبلغ نحو 250 مليار ريال، ويشكل سوق المملكة نحو 37% من إجمالي الأصول في القطاع بمنطقة الخليج، فيما يبلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية نحو 119 مليار ريال، وتشكل حصة المملكة 41% من إجمالي إيرادات القطاع بالخليج.كما تصل القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية إلى 379 مليار ريال، وتشكل الحصة الأكبر بمنطقة الخليج بنسبة 57%.وكشف المنتدى في عرض قدمه مدير إدارة تطوير خدمات الإنترنت بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية سامي الدهام عن النسخة الثالثة من "تقرير إنترنت المملكة 2023"، والذي يتناول استخدامات الإنترنت بالمملكة ونموها، وكذلك المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم، كما يستعرض أكثر التطبيقات استخدامًا وتحميلًا، بالإضافة إلى معدلات استهلاك البيانات لدى الأفراد.