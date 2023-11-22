مايكروسوفت تطرح أداة الذكاء الاصطناعي copilot لأجهزة ويندوز 10

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تطرح مايكروسوفت الآن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot للأنظمة المؤهلة غير المُدارة المسجلة في برنامج ويندوز إنسايدر العاملة بإصدارات Windows 10 22H2 Home و Windows 10 22H2 Pro. اضافة اعلان





معاينة الإصدار الجديد واختبار Copilot





مستخدمو ويندوز إنسايدر عبر الأجهزة المؤهلة





تكامل Copilot مع نظام التشغيل ويندوز





يسمح Copilot بالتفاعلات الصوتية



ويستطيع مشتركو برنامج ويندوز إنسايدر في قناة معاينة الإصدار بدء اختبار Copilot من خلال الانتقال إلى الإعدادات وتنشيط الخيار المضاف حديثًا المسمى “الحصول على التحديثات الأخيرة بمجرد توفرها”.والتحقق من التحديثات بعد تثبيت Windows 10 22H2 برقم الإصدار 19045.3757 (KB5032278).وقال فريق برنامج ويندوز إنسايدر: “يجب على مستخدمي ويندوز إنسايدر عبر الأجهزة المؤهلة في قناة معاينة الإصدار رؤية Copilot قريبًا في ويندوز. يعد هذا الإطلاق تدريجيًا، إذ نطرح خلال الأشهر المقبلة المزايا الخاضعة للرقابة”.وتضيف مايكروسوفت الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Windows 10 22H2 Enterprise أو Windows 10 22H2 Education و Windows 10 22H2 Professional التي تديرها المؤسسات إلى عملية الطرح في مرحلة النشر اللاحقة.ويستطيع مسؤولو تكنولوجيا المعلومات تجهيز أنفسهم من أجل تكامل Copilot عبر نظام التشغيل ويندوز 10 من خلال اتباع الإرشادات الموجودة ضمن صفحة الدعم المسماة “إدارة Copilot في ويندوز”.ويصبح المستخدمون قادرين على تشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي من خلال النقر على أيقونة Copilot الجديدة في شريط مهام ويندوز بعد إضافة Copilot إلى نظام التشغيل ويندوز 10.ويسمح في نظام التشغيل ويندوز 10 أيضًا بالتفاعلات الصوتية عبر أيقونة الميكروفون داخل نافذة الدردشة، مثل نظيره في نظام التشغيل ويندوز 11.ولا يمكن الوصول إلى جميع مزايا Copilot عبر الأجهزة العاملة بنظام ويندوز 10، وذلك على عكس واجهة ويندوز 11، إذ أن الوظائف، مثل فتح التطبيقات أو تخصيص التفضيلات، لن تكون متاحة.