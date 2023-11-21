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باستخدام الذكاء الاصطناعي .. شخص يوثق طريقة شراء البضائع من البقالة

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الذكاء الاصطناعي
أ أ
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وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يوضح تأثير الذكاء الاصطناعي في المستقبل خاصة على "البقالة".

الدخول للبقالة:


وقال إنه يمكن الدخول للبقالة والحصول على كل ما تحتاج إليه دون أن يتدخل أحد لمساعدتك.اضافة اعلان

وأضاف أنه عن طريق الكاميرات الموجودة يمكن التعرف تحديدا على ما أخذته ويتم محاسبتك بهذه الطريقة.

وتابع: المدفوعات السعودية جاهزة وسيتم تطبيق هذا الأمر خلال الفترة المقبلة في المملكة.

في سياق متصل، يواجه الذكاء الاصطناعي عالميا أزمة حقيقية وورطة كبيرة بعد تداول تقارير عن محولات اختراق خوادم شات جي بي تي.

ويواجه مستخدمو شات جي بي تي مشكلات في الاتصال مع برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في الأيام القليلة الماضية.

محاولات اختراق



وقدم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، اعتذاره للمستخدمين عن مشاكل الاتصال ببرنامج “شات جي بي تي”. ويقول تقرير من وكالة بلومبرغ أن "حركة المرور غير الطبيعية" التي كانت الشركة تتصارع معها خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن المتسللين يحاولون اختراق البرنامج. 
ووفقاً للتقرير، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن السبب المحتمل للانقطاعات التي عانى منها “شات جي بي تي” هذا الأسبوع.
وأوضحت شركة “أوبن إيه آي” المدعومة من مايكروسوفت، والتي ساعدت في تحفيز تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء العالم، إنها رصدت علامات على هجوم رفض الخدمة الموزعة (DDoS)، ما أدى إلى انقطاعات دورية بسبب نمط حركة غير طبيعي. وأشارت الشركة إلى أنها تواصل العمل للتخفيف من هذا الأمر.

هجوم يستهدف الخوادم


وتابعت التقارير، أن هجوم “DDoS”، أو هجوم حجب الخدمة الموزع، هو نوع من الهجمات الإلكترونية التي يحاول فيها برنامج خبيث تعطيل خادم أو شبكة أو خدمة عن طريق إغراقها بحركة مرور من عدد كبير من المصادر. ويمكن القيام بذلك عن طريق إرسال سيل من الطلبات إلى الهدف، أو باستخدام شبكة الروبوتات لإرسال الطلبات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عقدت شركة “أوبن إيه آي” أول مؤتمر للمطورين على الإطلاق، قدمت خلاله نسخة معاينة من برنامج “GPT-4 توربو”، وهي نسخة أكثر قوة وسرعة من أحدث نموذج لغة كبير لها، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.

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