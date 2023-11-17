مايكروسوفت تطلق تطبيقا جديدا للويندوز للاتصال عن بعد بأي كمبيوتر

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أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إطلاق تطبيق ويندوز الذي يمكنه الاتصال عن بعد بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز، وتوفير الوصول إليه من أي نظام أساسي.





التطبيق الجديد من مايكروسوفت اضافة اعلان



تطبيق سطح المكتب



وأوضحت الشركة، أن التطبيق يتوفر لأنظمة ماك أو إس و آي أو إس وآيباد أو إس، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومتصفحات الويب، ويوفر أيضاً بوابة إلى ويندوز 365 و مايكروسوفت ديف بوكس وخدمات سطح المكتب البعيد الخاصة بالشركة.هذا ويتضمن تطبيق ويندوز شاشة رئيسية قابلة للتخصيص يمكن للمستخدمين من خلالها الوصول إلى العديد من الخدمات السحابية المختلفة وأجهزة الكمبيوتر البعيدة. ويتميز التطبيق بدعم شاشات متعددة، ودقة عرض مخصصة، ودقة عرض ديناميكية وقياس، وإعادة توجيه الأجهزة الطرفية، والمزيد.يذكر أن مايكروسوفت عرضت تطبيق اتصال سطح المكتب عن بعد في ويندوز لسنوات حتى الآن، لكن تطبيق ويندوز الجديد يشير إلى تحول أوسع إلى الحوسبة السحابية لنظام ويندوز بشكل عام.وحاليا، يتوفر التطبيق فقط كنموذج مبدئي لحسابات المؤسسات، ولكن من المحتمل أن يدعم العملاء العاديين في المستقبل، على الرغم من أن خيار تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت شخصي لا يعمل حالياً.يتطلب التطبيق نظام التشغيل ماك أو إس 12 أو أحدث، ونظام آي أو إس أو آيباد أو إس 16 أو أحدث. ويمكن الوصول إلى إصدار الويب من التطبيق بالانتقال إلى windows.cloud.microsoft، وفق ما أورد موقع ماك رومرز الإلكتروني.