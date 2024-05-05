عبر زووم.. "ريادة" يطرح دورة تدريبية مجانية لكافة فئات المجتمع

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" عبر منصة زووم بعنوان "إدارة الحسابات المالية" لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:





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