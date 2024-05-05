الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

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عبر زووم.. "ريادة" يطرح دورة تدريبية مجانية لكافة فئات المجتمع

تدريب ريادة عن بعد
معهد ريادة
أ أ
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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" عبر منصة زووم بعنوان "إدارة الحسابات المالية" لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:اضافة اعلان

مسمى الدورة

- إدارة الحسابات المالية

موعد الدورة

- يوم الثلاثاء 1445/10/28هـ والموافق 2024/5/7 م (من الساعة 4:00 مساءً).

مكان الدورة

- عن بُعد (منصة زووم)

 ملاحظة مهمة

- سوف يتم ارسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.

 طريقة التقديم

بدأ التقديم اليوم الأحد: 1445/10/26هـ (الموافق 2024/5/5م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المعهد

 ومعهد ريادة الأعمال الوطني يعتبر تنظيم وطني مؤسسي غير ربحي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة من الرجال والنساء وذلك من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان المشاريع والمساعدة في الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الحكومية وذلك بواسطة نخبة مختصة وطنية في مجال ريادة الأعمال وبأحدث الأساليب والتقنيات.

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