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صحيفة تواصل الالكترونية

الذكاء الاصطناعي في ورطة.. عمليات اختراق تستهدف خوادم شات جي بي تي!

شات جي بي تي
شات جي بي تي
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يواجه الذكاء الاصطناعي عالميا أزمة حقيقية وورطة كبيرة بعد تداول تقارير عن محولات اختراق خوادم شات جي بي تي.
ويواجه مستخدمو شات جي بي تي مشكلات في الاتصال مع برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في الأيام القليلة الماضية.اضافة اعلان

محاولات اختراق



وقدم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، اعتذاره للمستخدمين عن مشاكل الاتصال ببرنامج “شات جي بي تي”. ويقول تقرير من وكالة بلومبرغ أن "حركة المرور غير الطبيعية" التي كانت الشركة تتصارع معها خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن المتسللين يحاولون اختراق البرنامج. 
ووفقاً للتقرير، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن السبب المحتمل للانقطاعات التي عانى منها “شات جي بي تي” هذا الأسبوع.
وأوضحت شركة “أوبن إيه آي” المدعومة من مايكروسوفت، والتي ساعدت في تحفيز تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء العالم، إنها رصدت علامات على هجوم رفض الخدمة الموزعة (DDoS)، ما أدى إلى انقطاعات دورية بسبب نمط حركة غير طبيعي. وأشارت الشركة إلى أنها تواصل العمل للتخفيف من هذا الأمر.

هجوم يستهدف الخوادم


وتابعت التقارير، أن هجوم “DDoS”، أو هجوم حجب الخدمة الموزع، هو نوع من الهجمات الإلكترونية التي يحاول فيها برنامج خبيث تعطيل خادم أو شبكة أو خدمة عن طريق إغراقها بحركة مرور من عدد كبير من المصادر. ويمكن القيام بذلك عن طريق إرسال سيل من الطلبات إلى الهدف، أو باستخدام شبكة الروبوتات لإرسال الطلبات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عقدت شركة “أوبن إيه آي” أول مؤتمر للمطورين على الإطلاق، قدمت خلاله نسخة معاينة من برنامج “GPT-4 توربو”، وهي نسخة أكثر قوة وسرعة من أحدث نموذج لغة كبير لها، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.

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