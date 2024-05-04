وثائق.. لماذا دفعت جوجل لأبل 20 مليار دولار في 2022؟

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دفعت شركة جوجل إلى نظيرتها أبل 20 مليار دولار في 2022، نسبتها المتفق عليها من جعل محركها للبحث "جوجل سيرش"، المحرك الافتراضي على متصفح الويب سفاري.

ظهرت تلك التفاصيل خلال وثائق كٌشف عنها ضمن الدعوى القضائية المقامة من جانب وزارة العدل الأمريكية ضد جوجل، لاتهامها باتباع سياسات احتكارية في سوق البحث، بحسب وكالة بلومبرج.

ويعد عقد الشراكة بين الشركة الأمريكية، ومطورة "آيفون"، إحدى الركائز الرئيسة المُقامة عليها الدعوى القضائية.





جوجل تدفع لأبل 20 مليار دولار



أبل تتراجع عن إنشاء محركها الخاص للبحث



في نوفمبر الماضي، كشفت وثائق الدعوى أن جوجل تدفع إلى أبل 36% من إجمالي العوائد التي تحققها من عمليات البحث؛ التي تُجرى عبر محركها للبحث عبر سفاري.ومع التقرير الجديد تبين أن تلك النسبة تساوي 20 مليار دولار في 2022، وبالتالي فإن إجمالي عوائد جوجل من وجود "جوجل سيرش" على متصفح أبل هو 55.56 مليار دولار.يُذكر أن تلك الشراكة بين العملاقين الأمريكيين قد بدأت في 2002، وتعمدت كلا منهما جعل شروط وبنود شراكتهما طي الكتمان.إلا أن الدعوى ضد جوجل بالاحتكار على أصعدة مختلفة، أهمها سوق محركات البحث، كشفت العديد من التفاصيل، ومن أهمها أن شركة أبل تراجعت عن فكرة إنشاء محركها الخاص للبحث، كي تستمر شراكتها مع جوجل ويستمر تحقيقها للربح السهل من عملاق البحث والذي تُقدر قيمته بمليارات الدولارات سنوياً.ويشار إلى أن أبل اضطرت مؤخراً إلى كسر احتكار جوجل لخيار البحث الافتراضي على هواتف آيفون، وذلك بعد تفعيل قانون الأسواق الرقمية DMA في الدول الأوروبية في الخامس من مارس الماضي.وأصبح الأوروبيون، وفقاً للقانون الجديد، من حقهم الاختيار من بين عدة محركات بحث، وذلك على متن المتصفح سفاري، عند استخدامهم له أول مرة على هواتف آيفون الجديدة.في حال خسرت جوجل تلك المعركة القضائية أمام وزارة العدل الأمريكية، والتي بدأت في يناير 2023، فإنه من المتوقع أن يتم تعطيل الشراكة مع أبل وإلغائها نهائياً، ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم النهائي بنهاية العام الحالي.