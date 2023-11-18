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صحيفة تواصل الالكترونية

واتساب يخطط لإضافة زر التحدث بتقنية الذكاء الاصطناعي

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يستعد تطبيق التراسل الفوري واتساب لإضافة زر التحدث بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد نجاح تجربة نماذج روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي، وغوغل بارد، وكابيلوت،اضافة اعلان

مكان زر واتساب الجديد


ومن المتوقع أن يحصل واتساب قريباً على روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي أيضاً، وفقا لتقرير نشره WABetaInfo "، وسيوجد زر جديد في علامة تبويب الدردشات أعلى الرمز لبدء محادثات جديدة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة". 

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مالكة تطبيق واتساب، مارك زوكربيرغ في سبتمبر الماضي عن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وكشف أن الشركة تجرب روبوتات الدردشةبالذكاء الاصطناعي لمجموعة مختارة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

طرح روبوتات جديدة


وفي الإصدار التجريبي من واتساب في سبتمبر طرح الروبوت، ولكنه كان مخفياً في قائمة جهات الاتصال، ولتسهيل الدردشة، أضاف الإصدار التجريبي من واتساب زراً صغيراً على الشاشة الرئيسية لتشغيله بسرعة.

ويوجد الزر أعلى زر "الدردشة الجديدة" في الركن الأيمن السفلي، وهو زر مربع أبيض عليه حلقة متعددة الألوان.

ورغم ذلك لا يعرف إذا كانت الميزة ستتوفر عند طرح النسخة نفسها للإصدار العالمي. ولا تاريخ توفيرها في إصدار أوسع.
 

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