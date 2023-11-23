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صحيفة تواصل الالكترونية

لجميع المستخدمين.. إنستجرام يطلق ميزة ريلز العامة

انستجرام
إنستجرام
أ أ
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أعلن تطبيق إنستجرام Instagram اليوم الخميس، عن إتاحة إمكانية تنزيل Reels القابلة للعرض بشكل عام في يونيو، لكنه حد من توفر الميزة للمستخدمين على الهاتف المحمول في الولايات المتحدة. اضافة اعلان

ميزة جديدة

 
وأوضح رئيس شركة إنستجرام آدم موسيري عبر قناته الإذاعية، أن الميزة سيتم طرحها لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ويمكن لأي شخص على التطبيق الآن تنزيل Reels العامة على أجهزته وليس فقط حفظها لمشاهدتها لاحقًا، كل ما عليهم فعله هو الضغط على زر المشاركة وبدء التنزيل من هناك، وفقا لتقرير engadget.  

ميزة تنزيل الفيديو

 
وتساعد ميزة تنزيل الفيديو في TikTok على جذب المزيد من المستخدمين إلى التطبيق، لأنها تمنح المبدعين (والناشرين) طريقة سهلة لمشاركة المقاطع عبر الأنظمة الأساسية، وقد يقرر الأشخاص الذين ليس لديهم TikTok الاشتراك إذا وجدوا منشئي محتوى يرغبون في متابعتهم أو إذا كانوا يريدون رؤية المزيد من أنواع المحتوى المشابهة. 
 
وتطمح شركة إنستجرام إلى تكرار هذه الإستراتيجية، على الرغم من أن المستخدمين سيكون لديهم القدرة على منع تنزيل Reels الخاصة بهم، لتغيير خيارات التنزيل الخاصة بهم، سيتعين عليهم الانتقال إلى Reels and Remix ضمن الخصوصية في الإعدادات وإيقاف تشغيل "السماح للأشخاص بتنزيل Reels الخاصة بك".

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