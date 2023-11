بدلا من 24 ساعة.. إنستجرام يختبر ميزة لإبقاء القصص لمدة أسبوع

اضافة اعلان

ميزة جديدة في إنستجرام



الميزة قيد التطوير



أعلن تطبيق إنستجرام أنه بدأ حاليا في اختبار ميزة My Week الجديدة التي ستتيح للمستخدمين الاحتفاظ بقصصهم حية في ملفاتهم الشخصية لمدة أسبوع كامل، لكن هذه الميزة ليست متاحة للعامة بعد ولكن من الممكن طرحها.ووفقا للتطبيق، فإن ميزة My Week تسمح للمستخدمين بتحديد قصص معينة لإبقائها مرئية في ملفاتهم الشخصية لمدة سبعة أيام، وهذا من شأنه أن يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في كيفية رؤية قصصهم ويسمح لهم بمشاركة المزيد من المحتوى مع متابعيهم.ويمكن لمنشئي المحتوى استخدام My Week لمشاركة لقطات من وراء الكواليس أو لإنشاء سلسلة مصغرة عن حياتهم أو أعمالهم، ويمكن للشركات استخدام My Week للترويج للمنتجات أو الخدمات أو لمشاركة شهادات العملاء.ويوضح التطبيق، أن ميزة My Week لا تزال قيد التطوير، وليس من الواضح متى أو ما إذا كان سيتم إصدارها للجمهور، ويشتهر Instagram بتجربة ميزات متعددة في وقت واحد.وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح هذه الوظائف الجديدة متطورة بالكامل ومتاحة على نطاق واسع.وكانت شركة Meta قد قامت مؤخرًا بتحديث Instagram وإضافة إمكانات جديدة، ويمكن للمستخدمين الآن تغيير حجم المقاطع واقتصاصها وتدويرها أثناء إنشاء Reels على التطبيق، ويمكنهم أيضًا إضافة مقاطع صوتية من مركز مقاطع Instagram الجديد.