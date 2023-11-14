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صحيفة تواصل الالكترونية

ثريدز يتيح ميزة حذف حسابك بشكل منفصل عن انستجرام.. تعرف على الطريقة

تطبيق ثريدز
ثريدز
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حددت شركة ميتا طريقة تمكنك من حذف ملف تعريف ثريدز الخاص بك دون الحاجة إلى حذف حسابك على انستجرام.

طريقة الاستفادة من الميزة الجديدةاضافة اعلان


ويمكن للمستخدم الوصول إلى الميزة الجديدة من قائمة الإعدادات في قسم "حذف أو إلغاء تنشيط الملف الشخصي" الجديد، وفقًا لما نشره رئيس انستجرام Adam Mosseri ، وقال لا أملك هذه الميزة بعد ولكني أظن أن Meta ستجعلها متاحة للجميع قريبًا، وفقا لتقرير theverge.  
 
وتتيح هذه الميزة الجديدة، حذف ملف تعريف Threads الخاص بك شكوى مبكرة من التطبيق، والتي تتطلب حاليًا التسجيل باستخدام حساب Instagram، ومع ذلك بعد وقت قصير من إطلاق التطبيق، قال موسيري إن الشركة "تبحث" عن طريقة تمكنها من حذف حساب Threads بنفسها. (وإذا كنت لا تريد حذف ملف تعريف Threads الخاص بك نهائيًا، فيمكنك دائمًا إلغاء تنشيطه.)

مزايا جديدة

 
وشارك رئيس إنستجرام موسيرى أيضًا قائلا إن النظام الأساسي يطرح طريقة لإلغاء الاشتراك في عرض منشورات المواضيع الخاصة بك على Facebook وInstagram ، وظهرت الميزة لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وقد قدمتها شركة Meta بعد أن "سمعت تعليقات مفادها أنك تريد مزيدًا من التحكم في التجربة"، كما يقول موسيري .
 
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج الشهر الماضي إلى إن Threads لديها ما يقرب من 100 مليون مستخدم شهريًا ، وقد عثر محققو التطبيق على بعض الأدلة على بعض الميزات الجديدة الأخرى التي قد تأتي إلى التطبيق، بما في ذلك علامات التصنيف والرسائل المباشرة . 
 
 

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