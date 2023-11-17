ميتا تطرح أدوات تحرير جديدة بالذكاء الاصطناعي

أ أ

جلبت شركة ميتا بعض الأدوات الإبداعية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى منصتي فيسبوك وإنستجرام.

وتسمح هذه الأدوات الإبداعية الجديدة للمستخدمين بتحرير الصور وإنتاج مقاطع الفيديو العالية الجودة باستخدام الأوصاف النصية. اضافة اعلان





إمكانيات ميتا

وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن الإمكانات الجديدة مبنية على النموذج التأسيسي للشركة لتوليد الصور Emu.وتسمح الأداة الأولى المسماة Emu Edit للمستخدمين بتعديل الصور ومقاطع الفيديو وتحريرها بدقة بناءً على مدخلات النص.وتتشابه هذه الأداة مع الأدوات الموجودة التي توفرها أدوبي وجوجل وكانفا، مما يوفر طريقة للمستخدمين لإزالة أو استبدال الكائنات والأشخاص من الصور الفوتوغرافية دون أي خبرة احترافية في تحرير الصور.