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صحيفة تواصل الالكترونية

إنستجرام يتيح ميزة جديدة.. ماذا عن تقييد المنشورات؟

انستجرام
إنستجرام
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يعمل تطبيق إنستغرام المملوك لشركة ميتا على توسيع ميزة الأصدقاء المقربين إلى ما هو أبعد من القصص والملاحظات لتغذية المنشورات والريلز.

مشاركة المنشوراتاضافة اعلان


ويمكن للمستخدمين حاليا، مشاركة الريلز ومنشورات الموجز مع مجموعة أصغر وأكثر ثقة بدلاً من كل من يتابعهم.

ويأمل المطورون أنه من خلال توسيع خيار الأصدقاء المقربين ليشمل الريلز ومنشورات الموجز، سيكون لدى المستخدمين "المزيد من الخيارات حول من يرى المحتوى الخاص بهم على إنستغرام".

وتعد مشاركة منشور أو مقطع فيديو حصرياً مع الأصدقاء المقربين على إنستغرام عملية بسيطة. فعند إنشاء منشور أو مقطع فيديو، انقر فوق زر الجمهور وحدد الأصدقاء المقربين. ثم اضغط على مشاركة. سيكون للمنشور أو المقطع علامة نجمة خضراء، تشير إلى أنه مرئي فقط للأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء المقربين لديك.

وللتأكيد على توسيع هذه الميزة، قد تلاحظ أنه تم استبدال زر علامة الزائد الموجود في التطبيق برمز النجمة الخضراء.

اختبار ميزة جديدة


في سياق متصل، أعلنت إنستغرام أنه سيتمكن سيتمكن المستخدمون قريباً من إيقاف تشغيل إيصالات القراءة في رسائلهم المباشرة. وتختبر الشركة ميزة جديدة ستمنح المستخدمين خيار استخدام إيصالات القراءة في الرسائل المباشرة. وأعلن مؤسس ميتا مارك زوكربيرغ ورئيس إنستغرام آدم موسيري على قنوات البث الخاصة بهما أن التغيير قيد الاختبار حالياً، بحسب موقع إن غادجيت.


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