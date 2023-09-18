خبير تقني يوضح الأجهزة الداعمة لتحديث iOS 17 الجديد

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أوضح
الخبير التقني عبدالله السبيعي تفاصيل الأجهزة الداعمة لتحديث iOS 17 كما
وجه نصائح مهمة قبل القيام بعملية التحديث لتفادي أي مشاكل فنية أو تقنية كما هو
موضح أدناه.
وتشمل الأجهزة الداعمة
لتحديث iOS 17 ما يلي:
iPhone 14 Pro/Max
iPhone 14/Plus
iPhone 13 Pro/Max
iPhone 13/mini
iPhone 12 Pro / Max
iPhone 12/mini
iPhone 11 Pro/Max
iPhone 11
iPhone XS/Max
iPhone XR
iPhone SE (2/3)
ماذا
تفعل قبل تحديث نظام 17 ios
1 - عمل نسخة احتياطية
٢ وجود مساحة كافية في الأيفون
3- شحن هاتفك فوق ٥٠٪
٤- التحديث من icloudمن خلال توصيل الجوال بالشاحن و ربطة wifi ثم
Setting>iCloud>Backup>Backup now
5- التحديث من itunes من خلال توصيل الجوال بجهاز الكمبيوتر ثم رمز الجوال من الاعلى ثم اضغط Backup
الأجهزة الداعمة للتحديث iOS 17 وبعض النصائح المهمة قبل التحديث 🙃 لاتستعجل وتحدث الأفضل الإنتظار . pic.twitter.com/C56Fm9LNML— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) September 18, 2023