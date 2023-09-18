خبير تقني يوضح الأجهزة الداعمة لتحديث iOS 17 الجديد

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أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي تفاصيل الأجهزة الداعمة لتحديث iOS 17 كما وجه نصائح مهمة قبل القيام بعملية التحديث لتفادي أي مشاكل فنية أو تقنية كما هو موضح أدناه. اضافة اعلان





وتشمل الأجهزة الداعمة لتحديث iOS 17 ما يلي:



ماذا تفعل قبل تحديث نظام 17 ios



الأجهزة الداعمة للتحديث iOS 17 وبعض النصائح المهمة قبل التحديث 🙃 لاتستعجل وتحدث الأفضل الإنتظار . pic.twitter.com/C56Fm9LNML — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) September 18, 2023

iPhone 14 Pro/MaxiPhone 14/PlusiPhone 13 Pro/MaxiPhone 13/miniiPhone 12 Pro / MaxiPhone 12/miniiPhone 11 Pro/MaxiPhone 11iPhone XS/MaxiPhone XRiPhone SE (2/3)1 - عمل نسخة احتياطية٢ وجود مساحة كافية في الأيفون3- شحن هاتفك فوق ٥٠٪٤- التحديث من icloudمن خلال توصيل الجوال بالشاحن و ربطة wifi ثمSetting>iCloud>Backup>Backup now5- التحديث من itunes من خلال توصيل الجوال بجهاز الكمبيوتر ثم رمز الجوال من الاعلى ثم اضغط Backup