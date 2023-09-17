وداعا آيفون X.. ميعاد نزول تحديث IOS 17 الرسمي

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تعتزم "أبل" إطلاق آبل أحدث نسخة من نظام تشغيلها الجديدIOS 17، المخصص لأجهزة آيفون، بعد أقل من 48 ساعة، بحلول يوم 18 من سبتمبر الجاري. اضافة اعلان





قائمة آيفون التي ستحصل على التحديث



وستحصل إصدارات آيفون بداية من آيفون XS وصولاً لـ آيفون 15على التحديث، بينما الهواتف بدءاً من آيفون X وآيفون 8 وآيفون 8 بلس، لن تحصل على التحديث.وكانت شركة أبلالأمريكية الرائدة، قد كشفت عن جيل آيفون 15 الثلاثاء الماضي في حدث كبير.وتتضمن السلسلة 4 هواتف ذكية آيفون 15، وآيفون 15 بلس، آيفون 15 برو، آيفون 15 برو ماكس ( iPhone 15وiPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max)، بالإضافة إلى جيل جديد من الساعات الذكية متاح الآن.كما سيتم إصدار iOS 17 بشكل رسمي ليكن متاحًا بدءًا من 18 سبتمبر الجاري.