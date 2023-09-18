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لمستخدمي هواتف آيفون.. تحديثات مهمة من شركة أبل

آيفون
آيفون
أ أ
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نصح الخبير التقني أسامة الضاوي مستخدمي هواتف آيفون بالتحديث للإصدار الجديد iOS 16.7 لحل بعض المشاكل التقنية.

تحديث جديد من أبل

وقال الضاوي، في تغريدات عبر حسابه في منصة إكس "من لا يريد يحدث للإصدار iOS 17 لأي سبب سوف يكون هناك تحديث أمني ينزل معاه غالباً برقم iOS 16.7 وهذا مهم تقدر تستمر فترة بتحديثات الاصدار 16 الأمنية".اضافة اعلان

تحديثات أبل الرسمية

وتابع الضاوي "مساء اليوم سيكون هناك تحديثات ابل الرسمية iOS 17 iPadOS 17 watchOS 10".
وأضاف "للحصول على تجربة أفضل وتجنب أي مشاكل يفضّل عمل الآتي قبل التحديث:
- عمل نسخ احتياطي لبياناتك ( في حالات نادرة يعلق ويتطلب عمل فورمات)
- وجود مساحة كافية (إذا امتلت الذاكرة ممكن يعلق أثناء التحديث، أيضا يتطلب جزء فاضي) - البطارية فوق 50% أو متصل بالشاحن
- متصل واي فاي (لتجنب الحرارة واستهلاك باقة بياناتك - تحديث التطبيقات بعد الانتهاء (لدعمها للنظام الجديد والعمل بدون مشاكل".




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