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خبير تقني ينصح أصحاب هذه الهواتف فقط بالترقية للآيفون الجديد

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آيفون
أ أ
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نصح الخبير التقني عمر الرهبيني أصحاب هواتف آيفون 12 والإصدارات التي قبله بالترقية للإصدارات الأحدث.
وتطرق الرهبيني، إلى مؤتمر أبل الأخيرة، حيث قال عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا":  رأيي عن مؤتمر ابل:اضافة اعلان
صحيح انه فيه تحسينات بالاداء واضحة، لكن المؤتمر يصيبك بالخيبة قليلًا للأسباب التالية:

مؤتمر أبل


١-تغيير جدًا بسيط ولا يذكر في تصميم ايفون 15
٢-كيبل type c المفترض وجوده من ٣ سنوات.
٣-لا يوجد مزايا ملفتة جديدة في الاصدارات الجديدة من ساعات ابل.

وختم الرهبيني بقوله "لا انصح بالترقية للإصدارات الأحدث إلا لاصحاب ايفون 12 وقبل.".

أبل تطلق أحدث هواتفها


وفي وقت سابق، أعلنت شركة أبل في المؤتمر السنوي، إطلاق أحدث هواتفها «آيفون 15»، وساعة أبل «سمارت» وبعض التحديثات الجديدة والمختلفة في هواتف الآيفون السابقة.
وتأتي أبرز هذه التحديثات في شاحن الهاتف، فبعد سنوات طويلة من استخدام شاحن «آيفون» الشهير، غيرته الشركة أخيرًا في الهاتف الجديد.
الإصدار الحالي من آيفون هو الأول من نوعه منذ عام 2012 الذي أُدخل عليه تعديل في منفذ الشحن، فشركة أبل أكدت أن هاتف آيفون الجديد لن يحتوي على منفذ الشحن السريع والمعروف باسم «لايتينج»، بمدخله الرفيع والذي لا يمكن استخدامه مع هواتف الأندرويد العادية، بحسب «BBC».

كابل «تايب سي» في هواتف آيفون

في المؤتمر، أعلنت «أبل» عن مواصفات ومميزات وسعر هاتف آيفون 15، وكشفت أن الهاتف سيستخدم كابل «يو أس بي - USB» من النوع سي «USB-C»، والمعروف باسم «تايب سي»، وهو شاحن هاتف يتماشى مع المعايير المقبولة عالميًا.

بحسب صحيفة «بلومبيرج»، فقد أشارت إلى أن أبل كانت مضطرة لإدخال التعديل على الشاحن، بسبب ضغوطات الاتحاد الأوروبي، حيث لا يضطر المستهلكين لاستبدال الشاحن مع كل أجهزة الشركة، لذا ستودع أبل طراز مداخل الشاحن المعروفة باسم لايتنينج.

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