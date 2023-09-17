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أبل قدمت أفضل ما لديها

4 مميزات طال انتظارها في هاتف "آيفون ١٥"

آيفون
آيفون
أ أ
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أزاحت شركة أبل الأمريكية الستار عن أحدث هواتفها "آيفون 15" والذي يأتي بالعديد من المميزات والمواصفات الجديدة.

ويتميز الهاتف الجديد بالعديد من المميزات التي وضعتها الشركة الأمريكية وأبرزها ما يلي:اضافة اعلان

1- الشحن السريع


سيكون مزودا بمنفذ شحن من النوع C، وهو نفس منفذ الشحن المدمج في هواتف أندرويد مثل سامسونغ وهواوي.

حيث أن هذا التغيير يأتي بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانونا يلزم جميع الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى المباعة في أوروبا أن تكون مجهزة بمنفذ شحن USB من النوع C بحلول نهاية عام 2024.

وتوفر شواحن USB-C ميزة السرعة، يُمكّن لموصلات USB-C شحن هاتفك بشكل أسرع بكثير من كابل أبل الاعتيادي، مع استخدام نفس مقدار الجهد.

2- التكبير


ومن المزايا الجديدة أن "آيفون 15" يوفر أقوى إمكانيات التكبير حتى الآن مقارنة بأي هاتف ذكي سابق من أبل.

3- الصور


وفيما يخص الصور فإن "آيفون 15" يقوم باستشعار ظهور شخص (أو حيوان أليف) في عرض الكاميرا ويلتقط معلومات عمق الصورة تلقائيا، مما يسمح لك بتحويل صورك إلى صور "بورتريه" بعد فترة من التقاط الصورة.

4- زر الأكشن


وآخر ميزة أننا نجد "زر الأكشن" الجديد استبدل زر "وضعية الصامت" على جانب الهاتف، حيث سيستطيع المستخدم في جهاز آيفون، اختيار مهمة هذا الزر بنفسه، وتحديد فائدته.


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