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ترقية مرئية ضخمة لمتصفح كروم.. مزايا وتغييرات كبيرة

جوجل كروم
جوجل كروم
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تعمل شركة غوغل على إطلاق أول إصلاح شامل لمتصفح غوغل كروم منذ سنوات، وهو عبارة عن ترقية مرئية ضخمة لمتصفح الويب الأكثر شهرة في العالم، وربما تكون من أكبر عمليات إعادة التصميم منذ سنوات.اضافة اعلان

تحديث متصفح كروم


ويوضح الخبراء، أن عملية إصلاح المتصفح تتضمن بعض التغييرات الرئيسية على الطريقة التي يبدو بها بالإضافة إلى الطريقة التي يمكنك بها التصفح.

وقد أعلن عملاق التكنولوجيا غوغل مؤخراً عن التغييرات لمستخدمي سطح المكتب قبل عيد الميلاد الخامس عشر للمتصفح. فهو يعمل على تحديث العناصر المرئية للتطبيق بتصميم أكثر أناقة وحداثة بالإضافة إلى خيارات تخصيص أكبر للمستخدمين.
المستخدم سيتمكن من اختيار نظام الألوان والموضوع لمتصفح كروم بسهولة أكبر من ذي قبل، كما أنه سيتكيف مع إعدادات "الوضع الليلي" في جهاز عن طريق تغيير اللون عندما يحل الظلام.

مزايا جديدة


وهناك أيضاً قائمة جديدة سهلة الاستخدام، من شأنها أن توفر للمستخدمين الكثير من الوقت من خلال منحهم وصولاً أسرع إلى أدوات مثل الترجمة من غوغل، ومدير كلمات المرور والإضافات الأخرى.
ومن أهم الميزات في تحديث متصفح كروم ميزة تسمى: البحث في هذه الصفحة باستخدام غوغل، فهو يتيح تشغيل موقع الويب الذي نتصفحه من خلال غوغل دون الحاجة إلى فتح نافذة بحث منفصلة، وهذا يعني أنه يمكننا العثور على الصفحات ذات الصلة، أو معرفة المزيد حول مصدر موقع الويب، أو إجراء بحث عكسي عن الصور، كل ذلك في نفس الصفحة.

تصميم سوق كروم


وسيتيح التحديث أيضاً استخدام أداة “بارد إيه آي” من غوغل لتلخيص صفحات الويب والعثور على الإجابات بسرعة.
وهناك بعض التغييرات الأخرى المهمة أيضاً فقد أعادت غوغل تصميم سوق كروم الإلكتروني بالكامل، الذي يمكنك استخدامه لتثبيت سمات جديدة وإضافات مفيدة لتحسين تجربة تصفح الويب لديك.
هناك أيضا بعض الترقيات الأمنية الجديدة الكبيرة، فعلى سبيل المثال، عند استخدام التصفح الآمن، سيقوم كروم بإجراء عمليات فحص في الوقت الفعلي على الروابط التي تنقر عليها لمعرفة ما إذا كانت آمنة أم لا.
ومن المفترض أن يتم طرح تحديث غوغل كروم هذا للمستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لذا علينا التأكد ن تحديث متصفحك باستمرار.

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