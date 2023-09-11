الإثنين، 26 صفر 1445 ، 11 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

مسؤول سابق في "جوجل": الذكاء الاصطناعي قد يستخدم لجلب وباء قاتل

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حذر مصطفى سليمان، المدير التنفيذي السابق لشركة "جوجل" ورائد الذكاء الاصطناعي، من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق وباء مميت.اضافة اعلان
وقال سليمان المؤسس المشارك والرئيس السابق للذكاء الاصطناعي التطبيقي في شركة "ديب مايند"، الني استحوذت عليها "جوجل"، إنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم فيروسات أو بكتيريا جديدة أكثر فتكا ومقاومة للعلاج.

خلق وباء قاتل

وحذر في حلقة من البودكاست "ذا ديري أوف إيه سيو"، من أن هذه الفيروسات يمكن أن "تنتشر بشكل أسرع أو تكون أكثر فتكًا"، مما يسبب في النهاية "المزيد من الضرر" وربما يقتل الناس "مثل الوباء".
وتابع، وفقًا لصحيفة "مترو": "نحن نعمل مع أشياء خطيرة. لا يمكننا السماح لأي شخص بالوصول إليها. إننا بحاجة إلى تحديد من يمكنه استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، والأنظمة السحابية، وحتى بعض المواد البيولوجية".

استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع أسلحة كيميائية

وكان عدد من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي عبروا عن مخاوفهم بشأن الاستخدام السيئ لمثل هذه التكنولوجيا، وحذروا من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع أسلحة بيولوجية.
وفي مارس الماضي، حذر الباحثون من إمكانية إعادة استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع أسلحة كيميائية حيوية جديدة. 
وقالوا إن تجربتهم يجب أن تكون بمثابة "جرس تنبيه" لأولئك الذين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية.


خطر الانقراض الناجم عن الذكاء الاصطناعي

كما اعترفت الشركات التي ابتكرت تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه المحتمل الذي قد تسببه.
ووقع الرؤساء التنفيذيون للعديد من شركات التكنولوجيا، والباحثون في هذا المجال في شهر مايو، على بيان يدعو إلى جعل التخفيف من "خطر الانقراض الناجم عن الذكاء الاصطناعي" أولوية عالمية.
وكان الدكتور جيفري هينتون، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" والذي استقال مؤخرًا من "جوجل" بعد التحذير من مخاطر التكنولوجيا، من بين الموقعين البارزين على هذا البيان.
وجاء في البيان القصير الذي نشره مركز سلامة الذكاء الاصطناعي: "يجب أن يكون التخفيف من خطر الانقراض الناجم عن الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية".
وتم التوقيع على البيان من قبل أكثر من 300 باحث ومهندس وأكاديمي ومتخصص في مجال التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضا

مؤتمر ابل
8:22 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

في مؤتمر أبل السنوي.. هواتف جديدة وتحديثات مهمة في الساعات والسماعات

واتساب
1:26 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

واتساب يختبر ميزة الدرشة مع مسخدمي التطبيقات الأخرى.. ماذا يعني ذلك؟

شركة ميتا
12:51 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

ميتا تواجه دعوى قضائية لتجسسها على صحة مستخدميها.. ماذا يحدث؟

سامسونج
9:37 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

سامسونج تبدأ اختبار تحديث One UI 6 لهذه النوعية من الهواتف

اقرأ أيضا

تعرف على مزايا تطبيق مدير الملفات Files

مسؤول يحذر من إمكانية صناعة وباء قاتل باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعرف على 228 مشرعاً فاشلاً لـ جوجل في 25 عاماً

"هواوي" تطرح هاتفا فريدا ضم عائلة هواتف ميت60 المثيرة للجدل

"هواوي" تكشف عن شاشتها الذكية الجديدة "Vision SE3"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الذكاء الاصطناعي 5:12 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

مسؤول يحذر من إمكانية صناعة وباء قاتل باستخدام الذكاء الاصطناعي

جوجل 8:56 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

جوجل تعلن سياسة جديدة لإعلانات الذكاء الاصطناعي السياسية

أندرويد 2:06 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

4 مزايا جديدة قادمة لمستخدمي أنظمة أندرويد

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google 2:03 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

مقابل ٣٠ دولارا .. جوجل تتيح أدوات خاصة بالذكاء الاصطناعي

اقرأ أيضا

هاتف صيني متطور من هواوي
1:13 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

أمريكا تبدأ تحقيقاً رسمياً في استخدام هواوي رقائق متطورة في أحدث هواتفها

أبل
1:43 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

برنامج تجسس يدفع "أبل" لوضع خطة أمنية لحماية "آيفون"

شات جي بي تي
10:45 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

إطلاق روبوت صيني ينافس "شات جي بي تي" في قدراته

نفيديا
8:31 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

بالذكاء الاصطناعي.. حواسيب "NVIDIA" تساعد الطلاب للإبداع والتميز الدراسي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
4:05 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة للعلاج

images-3-22
2:23 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بشرى من التدريب التقني بخصوص توظيف الخريجين بوظائف أمنية

كيفية-الغاء-السجل-التجاري-الكترونيا
1:11 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن بيانات السجل التجاري

أخبار السعودية
1:06 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مدينة سكنية على 10 ملايين متر بالرياض ووزير الإسكان: نعمل على تخفيض أسعار الوحدات

سفارة المملكة في أوغندا
12:56 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

الملحقية الثقافية السعودية بلندن تطالب المبتعثين بهذا الإجراء

زلزال المغرب 14
4:33 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

جيولوجي مغربي يتوقع هزات ارتدادية قادمة أقل من 5 درجات