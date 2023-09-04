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خطوة مفاجئة من يوتيوب تجاه أصحاب المحتوى الطبي

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يوتيوب
أ أ
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أعلن موقع "يوتيوب" حذف النصائح الخطرة في مجال الصحة التي ترد إليه، وذلك في محاولة لعدم المساهمة في ترويج مثل هذه الشائعات.

المعلومات الخطرة:


وقال الموقع إنه من بين تلك المعلومات الخطرة أنّ الثوم يعالج السرطان، وآخر أن فيتامين سي يمكن أن يحل مكان علاج إشعاعي.

وحذّر الموقع من أنّ مستخدم الإنترنت الذي ينشر معلومات صحية كاذبة سيحذف مقطعه، وبعد 3 محاولات ستُحْظَر قناته أو حسابه، وهو قرار يمكن الطعن به.

ترويج الأكاذيب:


وعادة ما تتسبب المقاطع المنشورة على يوتيوب في ترويج الأكاذيب، بل إن بعضها قد يصل إلى ارتكاب جريمة دون قصد.

ففي وقت سابق، لقيت امرأة هندية مصرعها أثناء ولادة طفلها الأول بعد أن حاول زوجها مساعدتها على الولادة في المنزل طبيعيا بالاستعانة بفيديوهات "يوتيوب".

فقدان مستمر للدم


وعانت المرأة البالغة من العمر 27 عاما، من مقاطعة هانومان تهابورام بولاية تاميل نادو الهندية، من فقدان شديد للدم، حيث لم يتمكن الزوج من قطع الحبل السري بشكل صحيح.


احتجاز الزوج:


واحتجزت الشرطة الزوج، الذي زعم الجيران أنه اعتاد مشاهدة مقاطع الفيديو قبل أسابيع من الولادة.

وقرر الزوجان عدم الذهاب إلى المستشفى للولادة لأنهما يؤمنان بالعلاج الطبيعي وهو علم قائم على الطب البديل، معتقدين أنه يمكن علاج الأمراض أو الوقاية منها بنجاح دون استخدام الأدوية.


إنجاب طفل:


 وحسب صجيفة "Tribune india" أنجبت الأم طفلا سليما، لكن بعد ذلك لم يتمكن زوجها وأفراد أسرتها من وقف فقدان الدم، فتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت.

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