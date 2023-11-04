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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير مهم.. جوجل كروم يوقف دعم نظام أندرويد 7 نوجا

جوجل كروم
جوجل كروم
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كشفت شركة جوجل عن إيقاف دعم متصفحها الشهير كروم نظام أندرويد نوجا Nougat بإصداريه 7.0 و 7.1.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدايةً من الإصدار الذي يحمل رقم 120 من المتصفح الذي طرحته الشركة حديثًا بنسخة تجريبية استعدادًا لإطلاقه لكافة المستخدمين قبل نهاية العام الجاري.اضافة اعلان

جوجل كروم


ويعدُّ جوجل كروم المتصفح الأوسع انتشارًا في كافة الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، إذ يأتي مثبتًا فيها على نحو افتراضي.
وكانت جوجل قد أطلقت نظام أندرويد 7 نوجا Nougat عام 2016، بالتزامن مع إطلاق الإصدارات الأولى لهواتف بكسل التابعة لها، وهو الأمر الذي مثّل نقطة تحول في تاريخ الشركة التي باتت منذ ذلك الحين تقدم للمستخدمين أجهزة وأنظمة تشغيل معًا.
ويمثل حاليًا نظام أندرويد نوجا بإصداريه 7.0 و 7.1 نحو 2.6% من إجمالي الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، في حين يعد أندرويد 13 حاليًا النظام الأكثر انتشارًا بنسبة تزيد على 22%.

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