بداية من نوفمبر.. جوجل ترفع اشتراكات يوتيوب في دول حول العالم

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على غرار ما
فعلت في الولايات المتحدة قبل أشهر، قررت شركة جوجل رفع أسعار اشتراكات يوتيوب
بريميوم YouTube Premium في عدة دول حول العالم.
وتشهد سوف تشهد
اشتراكات يوتيوب بريميوم بدايةً من شهر نوفمبر زيادةً في أسعارها في كلٍ من
الأرجنتين وأستراليا والنمسا وتشيلي وألمانيا وبولندا وتركيا.
زيادة الاشتراكات
من الشهر الحالي
وتشمل تلك
الزيادات أسعار الاشتراكات الفردية والعائلية بالإضافة إلى اشتراكات الطلاب في
يوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك.
الاشتراكات
الفردية والعائلية
وتنطبق تلك الزيادة على كافة المشتركين الجدد، في حين سيستمر المشتركون الحاليون في دفع الاشتراكات بأسعارها المعتادة لحين زيادة الأسعار في غضون 3 أشهر.