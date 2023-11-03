بداية من نوفمبر.. جوجل ترفع اشتراكات يوتيوب في دول حول العالم

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على غرار ما فعلت في الولايات المتحدة قبل أشهر، قررت شركة جوجل رفع أسعار اشتراكات يوتيوب بريميوم YouTube Premium في عدة دول حول العالم. اضافة اعلان





زيادة الاشتراكات من الشهر الحالي





الاشتراكات الفردية والعائلية





تحسين الخدمة ودعم المبدعين





تشديد القيود على منع الإعلانات



وتشهد سوف تشهد اشتراكات يوتيوب بريميوم بدايةً من شهر نوفمبر زيادةً في أسعارها في كلٍ من الأرجنتين وأستراليا والنمسا وتشيلي وألمانيا وبولندا وتركيا.وتشمل تلك الزيادات أسعار الاشتراكات الفردية والعائلية بالإضافة إلى اشتراكات الطلاب في يوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك.وتنطبق تلك الزيادة على كافة المشتركين الجدد، في حين سيستمر المشتركون الحاليون في دفع الاشتراكات بأسعارها المعتادة لحين زيادة الأسعار في غضون 3 أشهر.وقالت جوجل في رسالة بريد إلكتروني للمشتركين إن قرار رفع الاشتراكات لم يكن سهلًا، لكنه يسمح لها بتحسين الخدمة ودعم المبدعين وصنّاع المحتوى في يوتيوب.وفي الوقت نفسه، تعمل يوتيوب على تشديد القيود على أدوات منع الإعلانات في كافة دول العالم، وهي أدوات يعتمد عليها ملايين المستخدمين في مشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب بدون إعلانات.