وثيقة تكشف مبلغا ضخما دفعته "جوجل" لمنافسيها للحفاظ على مكانة "كروم"

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كشفت وثيقة محاكمة "جوجل" لمنع الاحتكار أن الشركة دفعت مبلغا ضخما قدره 26.3 مليار دولار، في عام 2021، لضمان مكانة محرك البحث الخاص بها كخيار افتراضي على الهواتف ومتصفحات الويب. اضافة اعلان



مبلغ باهظ

وذكر موقع Bloomberg Law، أن وزارة العدل قالت إنه من خلال إنفاق مبلغ باهظ من المال للاحتفاظ بوضعها الافتراضي، تضمن "غوغل" أن السوق "غير تنافسي" مع محركات البحث الأخرى.



من جهته، كشف برابهاكار راغافان، نائب الرئيس الأول ورئيس البحث في "غوغل"، عن الأرقام الضخمة خلال شهادته، وفقا لموقع Bloomberg Law.



وكشفت وثيقة قضائية، أن شركة التكنولوجيا العملاقة، دفعت لشركائها، مثل "آبل"، للحفاظ على محرك البحث الخاص بها كخيار مفضل على أجهزتهم.



منافسو جوجل:

وقال راغافان لصحيفة نيويورك تايمز: إن "أمازون" هي واحدة من اثنين من أقوى منافسي "جوجل"، وقال إن الشركة ظلت متقدمة عليها وعلى محركات البحث الأخرى من خلال زيادة أبحاثها وتطويرها بلا هوادة.



وأضاف: "كما أذكّر فريقي باستمرار، لا أحد يستيقظ كل صباح ويقول إن عليّ إجراء بحث على غوغل، إنهم ببساطة يذهبون إلى الخدمة التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه".







